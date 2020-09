Catalunya suma 1.481 positius i 8 morts per covid en les últimes 24 hores

Catalunya ha sumat 1.481 nous positius i vuit morts per covid-19 en les últimes 24 hores, mentre baixa per quart dia consecutiu el nombre de pacients hospitalitzats.

El risc de rebrot (EPG), que és l'índex que mesura el potencial de creixement de virus, segueix sent alt, tot i que es manté com en els dos últims dies al voltant de 186, mentre que s'han notificat vuit noves defuncions per covid, dos menys que en l'anterior recompte, que eleven a 13.069 el nombre total de morts per l'epidèmia a Catalunya.

Segons les dades actualitzades aquest dissabte pel Departament de Salut, en les últimes 24 hores s'han confirmat 1.481 nous positius -setze més que ahir-, que eleven el total acumulat durant la pandèmia a 137.131, dels quals 114.292 són casos confirmats per PCR.

El risc de rebrot de covid a Catalunya, que mesura l'índex de creixement potencial de virus, s'ha situat en 186,98, pràcticament igual que ahir, però 13 punts menys que fa quatre dies, encara que sempre a la franja de risc alt -més de 100-.

Segons Salut, en les últimes 24 hores s'han notificat altres vuit noves morts, el que deixa en 13.069 el nombre de traspassats, tant confirmats amb proves PCR com a sospitosos de covid, des que es va certificar la primera víctima oficial de l'epidèmia a Catalunya, el 6 de març.

Del nombre total de morts, 7.907 han mort en un centre hospitalari o sociosanitari, 4.169 en una residència d'ancians, 830 en un domicili i 163 estan considerats com no classificables.

El nombre de pacients ingressats per covid als hospitals de Catalunya és avui de 668 (cinc menys que ahir), dels quals 123 estan a l'UCI (dos menys que en el recompte del dia previ).