Els incendis donen una treva en l'any del coronavirus i la borrasca Glòria

Els incendis forestals han donat aquest estiu una treva en un any complicat per als equips d'emergències, per la crisi del coronavirus, la borrasca Glòria o l'explosió de la petroquímica Iqoxe, tot i que a falta de mig mes perquè s'acabi la campanya els Bombers demanen no abaixar la guàrdia.

La menor quantitat d'incendis i les petites dimensions dels que s'han produït en les últimes setmanes a Catalunya, amb no més de set hectàrees afectades en la majoria de casos, ha contribuït a una campanya més aviat favorable, que s'ha vist beneficiada per episodis de pluja que han humitejat la vegetació.

Així ho ha explicat en una entrevista amb Efe Josep Pallàs, del Grup d'Actuacions Forestals (GRAF) dels Bombers de la Generalitat, que ha demanat "no minimitzar el risc" perquè a dia d'avui, ha dit, segueix existint perill, especialment a l'Empordà, a les Terres de l'Ebre i als voltants de la Noguera.

D'acord amb Pallàs, aquest any ha estat "la campanya del canvi climàtic", marcada pel temporal Glòria al gener -que va assotar el litoral català-, altes temperatures al febrer, l'abril més plujós dels últims 15 anys i diverses tempestes durant la primavera, alhora que la temperatura s'ha mantingut dos graus per sobre del que és habitual.

"Aquesta combinació d'aigua i sol ha fet hivernacle i ha ajudat a fer créixer molt el combustible fi, és a dir, el sotabosc, que s'ha triplicat. Per això, a principis d'estiu no sabíem si es mantindria la humitat, estàvem a l'expectativa", ha detallat.

Gràcies a les pluges, que aquest estiu han continuat "regant el territori", els incendis que s'han produït no han aconseguit agafar força, al que ha contribuït també la ràpida resposta dels Bombers: "Ràpidament els hem posat el peu al coll".

Tot i això, l'augment de la calor a partir de la segona quinzena de juliol, que s'ha mantingut al llarg del mes d'agost, ha activat les alarmes.

I és que, a l'entrada de vents del nord com la tramuntana o el mestral, que "assequen" la vegetació, s'han sumat les precipitacions localitzades dels últims dies, que pràcticament no han superat els deu litres i que, com ha remarcat Pallàs, "en dos dies" s'hauran evaporat.

La pluja ha caigut on els experts esperaven, sobretot al Pirineu i Prepirineu, de manera que persisteixen encara algunes zones seques, com l'àrea de Ponent, des del sud del Pallars Jussà fins a la Noguera i la Segarra, en el límit entre Lleida i Tarragona amb les Terres de l'Ebre, i les comarques gironines.

"Això es tradueix en que en aquesta època de l'any la gent es pot pensar que la campanya està liquidada, però no podem abaixar la guàrdia, ni de bon tros", ha indicat Pallàs, que ha advertit que en aquestes "bosses seques" pot haver-n'hi encara "complicacions", això sí, "sempre que es doni la ignició en el lloc i moment concrets".

D'altra banda, Pallàs ha remarcat que el foc "no és dolent" i ha qüestionat que es digui un "estiu bo" a aquell en el qual no es produeixen incendis ja que, al seu parer, els de petites dimensions -de menys de 2.000 hectàrees- són "naturals, bons, necessaris i imprescindibles".

"Catalunya és terra de foc, sempre n'hi ha hagut i mentre no compliquin als camperols o n'hagi ferits és bo que es produeixin perquè mantenen l'equilibri de la natura", ha asseverat per afegir: "Si no, el magatzem de combustible del sotabosc es va acumulant i pot ser pitjor. La manera d'evitar que hi hagi grans focs és que es produeixin de petits".