Puigdemont avisa que no es pot negociar amb "un estat opressor": «Se l'ha de derrotar»

L'expresident Carles Puigdemont ha avisat que "no es pot transaccionar amb un estat opressor". "Se l'ha de derrotar", ha defensat aquest dissabte en un acte l'ANC a Brussel·les amb motiu de la Diada. El líder de Junts per Catalunya ha acusat el govern espanyol d'haver "abandonat" el diàleg. "No pararem fins a poder doblegar un estat que no té cap altre interès que no sigui doblegar-nos", ha reblat. Puigdemont ha assegurat que l'embat serà "difícil, llarg i incert" però el veu "possible". "Persistirem", ha remarcat l'eurodiputat de Junts.