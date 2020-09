sortida de chacón El PDeCAT assumeix que trencarà amb JxCat al Parlament i al Congrés

El PDeCAT assumeix que trencarà amb JxCat al Parlament i al Congrés. Així ho van apuntar fonts del partit de David Bonvehí, en una decisió precipitada l'endemà que el president del Govern, Quim Torra, expulsés Àngels Chacón. De fet, aquest matí hi ha hagut una reunió dels vuit diputats de JxCat al Congrés, on els quatre que tenen carnet del PDeCAT donen per fet que serà l'última abans del trencament. Els electes del PDeCAT, per cert, no descarten negociar els pressupostos de l'Estat. El partit veu com una oportunitat el fet de poder marcar perfil ideològic a les cambres, abans de les eleccions catalanes. La decisió es tancarà en una reunió amb els diputats del PDeCAT.