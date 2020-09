Primer xoc al Govern: Tremosa retreu a Aragonès falta de suport a Torra

El nou conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, va retreure ahir al vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, que no estigués «al costat» del president de la Generalitat, Quim Torra, demanant més diners, «per exemple, per donar una paga extra al personal sanitari».

En declaracions a Catalunya Ràdio, Tremosa va denunciar que, quan Torra va fer bandera de la reivindicació de més diners per gestionar la pandèmia de la covid-19 a Catalunya, aprofitant la concessió d'ajudes europees, Aragonès no es va posar al seu costat.

«M'hauria agradat que el vicepresident Pere Aragonès també estigués al costat del president de la Generalitat defensant que necessitem ara diners, per exemple, per donar una paga extra al personal sanitari. No ho ha fet públicament, que jo sàpiga», va afirmar. En aquest tema, «ja va tard el vicepresident», va afirmar Tremosa, que dijous va prendre possessió com a conseller d'Empresa i Coneixement, en substitució d'Àngels Chacón. Al seu torn, Aragonès va dir que és «normal» que els nous consellers s'hagin de «posar al dia», per això va dir que no vol entrar en «cap polèmica» amb Tremosa. El vicepresident va apuntar que les pagues extres als sanitaris van ser aprovades per l'executiu al juny, validades pel Parlament al juliol i s'han començat a pagar ja a l'agost.

«Aquesta és la realitat», va afirmar abans d'indicar que ahir es va posar «a disposició» dels tres nous consellers per al que puguin necessitar. Va afegir que el Govern té «moltíssima feina» i, per això, va dir, en al·lusió a Tremosa, que «és lògic que després de poques hores (al càrrec) no puguis tenir coneixement d'alguns temes com aquest».

Cs lamenta la sortida de Chacón

El cap de l'oposició a Catalunya i president del grup parlamentari de Cs, Carlos Carrizosa, va lamentar ahir el relleu de l'anterior consellera d'Empresa, Àngels Chacón, per Ramon Tremosa, un polític de qui ha dit que va sortir del Parlament Europeu «amb la cua entre les cames». Carrizosa va dir que Tremosa va quedar «absolutament desacreditat» per «acusacions múltiples d'anar dient mentides contra Espanya».