Un 65% catalans defensa acord per autogovern i un 26% vol referèndum

Un 65,3% dels consultats per GAD3 per a un sondeig per a La Vanguardia, que es publicarà demà, són favorables que hi hagi un acord sobre l'autogovern, mentre que només el 26,1%, quatre punts menys que al febrer, preferiria que hi hagués un referèndum d'autodeterminació.

El sondeig, l'avanç del qual es dóna a conèixer avui, reflecteix que gairebé el 30% dels catalans defensa una reforma de la Constitució, un altre 26% preferiria una millora en el sistema de finançament i només un 10%, un nou Estatut.

Segons aquesta enquesta, només un 14% dels consultats donaria suport que els partits sobiranistes tornessin a proclamar la independència, mentre que més del 41% creu que s'haurien negociar millores en l'autogovern i el finançament.

Així mateix, es reflecteix un "cert repunt" del suport a la independència, més del 45%, paral·lel a un descens del rebuig a la secessió, que fa sis mesos vorejava el 49% i ara cau per sota del 47%.

La part del sondeig publicada avui assenyala que ERC, si hi hagués eleccions ara, afermaria el seu avantatge electoral sobre JxCat i revela que l'independentisme superaria per primera vegada el llistó del 50% dels vots, amb 77 diputats.