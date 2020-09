91 evacuats i 4 intoxicats per un incendi en un centre mèdic privat de Palau-solità

Un incendi aquest dissabte a la matinada en una clínica de Palau-solità i Plegamans va obligat a desallotjar 91 persones, quatre de les quals van ser traslladades en estat menys greu per inhalació de fum. Segons un comunicat del consistori, el foc va començar quan passava mitja hora de la mitjanit en un quadre elèctric del Centre Mèdic Palacent, situat a l'avinguda de Catalunya, i el fum es va estendre a les tres plantes del recinte i a la residència de gent gran Residencial Palau.

Fins al lloc s'hi van desplaçar deu dotacions dels Bombers, vuit ambulàncies del SEM, efectius dels Mossos d'Esquadra i de la Policia Local. Els residents van ser traslladats a zona segura durant les tasques d'extinció, que es van llargar fins que passaven uns minuts de la set del matí. El fum va obligar a evacuar treballadors i residents a l'exterior, on van ser atesos pels serveis mèdics per avaluar el seu estat. Tres treballadors i una resident van haver de ser traslladats a diversos hospitals però cap d'ells va resultar ferit de gravetat.



En observació

De fet, segons l'Ajuntament de Palau-solità i Plegamans, tres d'ells vanser donats d'alta i el quart segueix en observació per precaució. Quan faltaven vuit minuts per les tres de la matinada es va donar per extingit l'incendi i es va procedir a verificar que els nivells de diòxid de carboni eren els òptims per reallotjar als residents. Les tasques es van allargar fins a dos quarts de sis del matí .

L'alcalde Oriol Lozano i la regidora de seguretat ciutadana Eva Soler van seguir l'operatiu des de prop i van formar part del Centre de Control. Fins al lloc també s'hi va desplaçar membres de la direcció del centre mèdic i la residència i familiars dels i les residents.

Paral·lelament, ahir mateix al matí el vicepresident del Govern, Pere Aragonès, i el delegat del Govern, Juli Fernández, es van posar en contacte amb l'alcalde del municipi per interessar-se pels fets, expressar el seu suport i posar-se a disposició de l'ajuntament.