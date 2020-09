Detingut un home que va robar en un comerç amb màscara i pistola de joguina

Els Mossos han detingut un home de 31 anys acusat de robar en un comerç de Martorell amb una màscara d'A nonymus i una pistola que va resultar ser de joguina. Els fets van passar el 31 d'agost. L'home s'havia dirigit a una de les dependentes, però la dona va aconseguir refugiar-se en una estança de la botiga en què hi havia companyes seves.

Una companya va avisar al telèfon 112, però quan les patrulles van arribar , l'autor ja havia marxat. La policia va veure posteriorment en les imatges gravades que l'home tenia una manera particular de caminar, així com limitada la mobilitat en un braç. Passats uns dies, agents dels Mossos van veure una persona que caminava com la que havia perpetrat el robatori i que, a més, portava un braç en cabestrell.

Els agents van identificar l'home i van comprovar que havia adquirit la mascareta i la pistola en una altra botiga de Martorell, on també va quedar gravat quan les comprava. La policia va trobar posteriorment a la casa del detingut la jaqueta i la motxilla amb les que havia robat al centre comercial. L'home, anb cinc antecedents policials, va passar a disposició judicial i està en llibertat amb càrrecs.