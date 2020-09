L'expresident de Societat Civil Catalana demana a l'Estat que sigui «generós» i indulti els presos

L'expresident de Societat Civil Catalana (SCC) Josep Ramon Bosch ha demanat a l'Estat que sigui "generós" i indulti els líders independentistes presos, ja que considera que el 'procés' "ja ha mort" i cal iniciar una etapa de "convivència" a Catalunya.

"Hi ha un dolor intens en l'independentisme i jo el que vull és conviure i passar pàgina al 'procés' com més aviat, millor. Entenem que és una forma de magnanimitat que ha de tenir l'Estat, per això demanem que sigui generós", ha dit Bosch en una entrevista amb Efe.

Bosch va ser un dels fundadors de SCC, va presidir l'entitat contrària a la independència en dues etapes, l'última en 2019, i ara forma part de la Lliga Democràtica, un partit catalanista no independentista.

Recentment, Bosch ha publicat el llibre "Catalunya, la ruta falsa" (Ed. Deusto), en què aborda "el problema català" des de la premissa que cal "solucionar-ho" i "no suportar-lo".

L'expresident de SCC, que admet que quan va estar al capdavant de l'entitat va contribuir "a judicialitzar la política", reivindica que cal obrir una nova etapa a Catalunya i que per a això és necessari tancar algunes de les ferides obertes durant els anys de conflicte.

En aquest sentit, defensa la conveniència que l'Estat indulti als líders independentistes presos i recorda que la Lliga Democràtica ja va anunciar fa uns dies que presentarà una sol·licitud formal al respecte.

En la seva opinió, l'indult és una bona eina perquè no comporta l'anul·lació de la sentència condemnatòria cap als qui la reben, sinó que se'ls perdona reconeixent que són culpables.

"La força la té qui perdona i crec que l'Estat ha guanyat: els presos han estat condemnats i inhabilitats (...). L'Estat ja va aplicar la seva força i aquesta gent porta tres anys a la presó, que és molt de temps. Hi ha un sentiment majoritari entre els catalans a favor de girar full", exposa.

Bosch admet que fora de Catalunya "pot xocar" la seva postura, però destaca que viu "al costat de la presó de Lledoners" i conviu "dia a dia" amb els independentistes, que senten "dolor" per la situació dels presos.

"Hem de poder conviure", resol l'historiador, que lamenta que "tothom es va passar de frenada" en els fets d'octubre de 2017, tant des de l'independentisme com des del constitucionalisme.

Bosch, que encara no sap quin paper jugarà la Lliga en les pròximes eleccions catalanes, sí que detalla la seva proposta per a canalitzar el conflicte català.

La seva recepta: més inversions de l'Estat en qüestions com el Corredor Mediterrani, una reforma fiscal que equilibri el que aporta i rep Catalunya, una llei de llengües per evitar friccions "sentimentals" i una major presència de l'Estat en territori català.

En aquest últim punt, recupera la idea socialista de portar el Senat a Barcelona i també proposa que els grans museus espanyols, com el Prado, exposin algunes de les seves mostres a la capital catalana.

"No es pot voler el que no es veu, i a hores d'ara l'Estat no té prou presència a Catalunya", argumenta.

En síntesi, Bosch aposta per crear un nou "relat" d'Espanya per als catalans, allunyat del "nacionalisme castellà" que encarna Vox i que "retroalimenta" el "nacionalisme català".