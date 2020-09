Els diputats del PDeCAT exigiran poder mantenir el seu perfil propi per seguir en grups parlamentaris de JxCat

Els diputats del PDeCAT al Congrés i al Parlament exigiran poder mantenir el seu perfil propi en el si dels grups parlamentaris de JxCat per seguir formant.ne part.

Així ho han explicat a Efe fonts del PDeCAT, després de la reunió que han mantingut aquesta tarda membres de la direcció amb els parlamentaris de la formació, ara en una situació delicada ja que encara formen part dels grups de JxCat tot i la fractura amb el nou partit presidit per Carles Puigdemont.

La convivència dels diputats del PDeCAT en els grups de JxCat al Congrés i al Parlament només serà possible si poden seguir defensant els seus plantejaments sense sotmetre's a la línia que marqui Junts.

Fonts del PDeCAT no descarten que els diputats del partit puguin trencar la disciplina de vot dins el grup de JxCat si les posicions d'una i altra formació són marcadament diferents en algun debat parlamentari.

Aquesta postura és especialment rellevant de cara al debat sobre els pròxims Pressupostos Generals de l'Estat, en el qual el Govern de Pedro Sánchez pot buscar els vots dels quatre diputats del PDeCAT al Congrés: Ferran Bel, Sergi Miquel, Genís Boadella i Concepció Cañadell.

En la reunió interna d'aquest dilluns s'ha acordat que els principals representants del PDeCAT al Congrés, Ferran Bel, i al Parlament, Marc Solsona, parlin amb els màxims interlocutors de JxCat en els seus respectius grups, per abordar l'"encaix" dels diputats demòcrates.

La principal discrepància pot venir del debat pressupostari al Congrés, sobre els quals el PDeCAT està disposat a parlar sempre que siguin "bons" per a Catalunya, amb qüestions significatives sobre la taula com les ajudes per la Covid-19, els ajuntaments i el finançament autonòmic.

En un comunicat, el PDeCAT constata que la remodelació de govern impulsada la setmana passada pel president català, Quim Torra, va suposar l'"expulsió" de la formació demòcrata, en la qual milita la ja exconsellera d'Empresa i Coneixement Àngels Chacón.

El PDeCAT adverteix que "defensarà la seva línia i tradició ideològiques, tant al Parlament com al Congrés", i adverteix que "ara és el moment de prioritzar la lluita contra la crisi econòmica, social i sanitària i centrar el país".