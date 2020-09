Junqueras i Rovira aposten ara per la via unilateral si no es pacta el referèndum

El president i la secretària general d'ERC, Oriol Junqueras i Marta Rovira, aposten per preparar l'independentisme per la unilateralitat i la desobediència civil si l'Estat no accepta pactar un referèndum. Els dirigents republicans així ho defensen a Tornarem a vèncer (I com ho farem), que surt a la venda la setmana vinent. Els republicans el presenten com «un manual per guanyar» i «una guia cap a la independència». La proposta estratègica, elaborada a partir dels «aprenentatges» de l'any 2017, estudia com corregir les debilitats de l'independentisme i com maximitzar les seves fortaleses.

Entre els factors que assenyalen que cal potenciar és «ser una majoria inapel·lable». Lamenten que «ni en una sola ocasió l'independentisme no ha superat el llindar del 50% dels vots en unes eleccions convencionals». Així, Junqueras i Rovira aposten per «lluitar per aconseguir més de la meitat dels vots de manera sostinguda, repetidament».



Aragonès i el diàleg

El vicepresident de la Generalitat, Pere Aragonès, va instar el Govern de Pedro Sánchez a portar la seva pròpia «proposta» política per a Catalunya a la taula de diàleg amb la Generalitat, que preveu reprendre els seus treballs aquest mateix mes. Sánchez va acceptar la setmana passada convocar per a mitjans d'aquest mes de setembre la taula de diàleg amb el Govern, que es va posar en marxa al febrer però que va interrompre els seus treballs en esclatar la crisi del coronavirus.

Aragonès va explicar que ERC i el Govern defensen, com propostes per solucionar el «conflicte polític» català, el «dret a l'autodeterminació i l'amnistia» per als líders independentistes processats. El vicepresident català va destacar que «és molt important la proposta que pugui portar el Govern central» a la taula de diàleg sobre Catalunya, per poder començar a contrastar parers.

A la reunió que hi va haver al febrer, va explicar, els representants de la Generalitat van preguntar a l'equip negociador que encapçalava Sánchez «quina proposta tenen per a aquesta majoria de ciutadans de Catalunya» que, siguin o no independentistes, «creuen que el futur de Catalunya ha de decidir-se votant a les urnes en un referèndum», però llavors no van obtenir resposta.

En la trobada prevista per a mitjans de mes, va explicar el vicepresident de la Generalitat i coordinador nacional d'ERC, Sánchez «ha de posar sobre la taula la seva proposta» i comprometre's a «abandonar la via repressiva».

Segons Aragonès, abans que ERC pugui seure a negociar amb el Govern els propers Pressupostos Generals de l'Estat «cal complir» l'acord d'investidura de Sánchez, que preveia el desenvolupament dels treballs de la taula de diàleg sobre Catalunya. Si aquest acord es compleix, va dir, «estem oberts a parlar de qualsevol cosa, però sempre posarem els interessos dels ciutadans de Catalunya per sobre de tot», i no hi haurà «xecs en blanc».

Aragonès va destacar que «és molt diferent un pressupost orientat cap a la dreta per Cs que un pressupost progressista, socialdemòcrata i que atengui les necessitats de Catalunya, que seria l'únic pressupost en què ERC podria tenir alguna cosa a veure.

Segons el vicepresident català, «el Govern de PSOE i Podem ha de decidir si vol trobar una sortida per la dreta, clarament neoliberal, de retallades i poc redistributiva, de la mà de Cs, o està disposat a negociar una resposta a aquesta crisi per l'esquerra, redistributiva i defensant els interessos econòmics de Catalunya».

«Només en aquest últim cas ERC estarà disposada a començar una negociació. Però són el PSOE i Podem qui han de decidir si van amb la dreta o amb el republicanisme català d'esquerres», va afegir.