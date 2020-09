Vilallonga atribueix el seu relleu a un «moviment estratègic»

Mariàngela Vilallonga, durant un acte com a consellera en una foto d'arxiu.

Mariàngela Vilallonga, durant un acte com a consellera en una foto d'arxiu. europa press

L'exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga va assegurar que el president de la Generalitat, Quim Torra, la va cessar al costat dels consellers Miquel Buch i Àngels Chacón per estratègia política: «Són moviments estratègics que fan els presidents de la Generalitat». «La peça que tocava moure era aquesta. No crec que s'hagin de buscar més causes», va opinar sobre el seu cessament en una entrevista a TV3. L'exconsellera va explicar que Torra la va citar al Palau de la Generalitat i li va comunicar el cessament, i que després van mantenir una conversa «clara, directa i franca» que va explicar que no compartirà.

Preguntada per la relació entre els socis del Govern, va assenyalar que als Consells Executius de vegades es palpen les diferències entre JxCat i ERC, però que tots dos partits «coincideixen en uns quants projectes que són els que els han unit».



«El Govern aguantarà»

Sobre les eleccions a Catalunya, Vilallonga va assenyalar que a la seva Conselleria es treballava com si els comicis s'haguessin de celebrar al final de la legislatura, i va opinar que «el Govern aguantarà».

Ciutadans demanarà davant del Parlament la reprovació de l'exconsellera de Cultura Mariàngela Vilallonga per «menysprear a TV3 la llengua de la majoria dels catalans», en referència al castellà. Ho va anunciar el diputat Nacho Martín Blanco en un tuit, després que Vilallonga es queixés al programa Faqs que de vegades «a TV3 parlen en castellà», i proposés implantar la traducció simultània per als convidats castellanoparlants.

Martín Blanco considera que les declaracions de l'exconsellera -cessada aquesta setmana amb la remodelació de Govern- revelen una «actitud amenaçant contra la cooficialitat» de les llengües i la convivència a Catalunya. «Prou ja!», va assegurar el diputat de Ciutadans.