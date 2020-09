BCN World encén la polèmica pel contracte de l'Incasòl

El projecte de BCN World de Tarragona obre un nou capítol per a la polèmica i l'escàndol. L'Institut Català del Terra (Incasòl) es va comprometre a avançar el 80% dels 120 milions d'euros per comprar els terrenys de BCN World per portar a terme el projecte de Hard Rock Entertainment World.

Segons va informar El Periódico, Incasòl va replicar que el contracte firmat és semblant a molts dels que fa aquest organisme per promoure l'activitat econòmica. La divulgació del contingut d'aquest contracte amenaça l'estabilitat del Govern, ja que ERC sempre ha sigut crític amb el projecte.

Tot i que el Govern va autoritzar al març l'adquisició dels terrenys pròxims a Port Aventura a Criteria i la venda a Hard Rock que s'ha de fer efectiva abans del 5 d'octubre, segons el contracte de l'operació, l'abonament de l'import complet a l'Incasòl no serà automàtic i es farà en tres terminis: el 20% al formalitzar el contracte, el 70% quan es publiquin definitivament els plans de millora urbana (PMU) i el 10% restant amb la inscripció del projecte de reparcel·lació en el registre de la propietat o bé transcorreguts sis mesos des de la publicació de l'aprovació definitiva en els PMU.

El contingut d'aquest acord ha desencadenat controvèrsia en posar-se en dubte la idoneïtat que siguin recursos públics els que aplanin negocis privats, que a més van ser discutits al donar via lliure a la instal·lació d'un casino i transformar l'espai cap a un model turístic polèmic.



Terminis màxims

D'acord amb els terminis màxims, l'Incasòl no recuperaria 96 dels 120 milions pagats a Criteria fins a finals de juny del 2022 o fins i tot a finals d'aquell any. Aquestes clàusules contradiuen la versió que va donar el Govern i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, sobre que l'operació no suposaria cap cost econòmic per a les arques de la Generalitat. A la pràctica suposen un cost financer evident i riscos per a l'erari en el cas que l'operació no es portés a terme davant la complicada situació del sector turístic català.

Segons el contracte, l'Incasòl assumirà «amb tota indemnitat per a la venedora [Criteria] tota la responsabilitat que eventualment pogués correspondre a la venedora, conseqüència dels expedients expiatoris portats a terme en l'àmbit del centre recreatiu i turístic, ja sigui respecte de les finques que són objecte de venda com les que segueixen en propietat de la venedora».

Així mateix, el contracte també reserva a Hard Rock el dret, durant 10 anys, de revendre els terrenys a l'Incasòl, que tindria l'obligació de recomprar-los en cas que el projecte es declarés nul o retalli el redactat final del PDU en aspectes com la llicència de casino, la capacitat d'edificació o si no es complissin les dates d'aprovació i construcció aprovades.



L'única empresa

Hard Rock va ser l'única empresa que el 2017 va presentar oferta per construir el Centre Recreatiu Turístic (CRT), que finalment, si es materialitza, es dirà Hard Rock Entertainment World, amb una inversió prevista per a tot el projecte de 2.000 milions d'euros, 665 milions en una primera fase, en un àmbit de 745.000 metres quadrats. El capital públic assumeix riscos, però es queda al marge dels beneficis futurs d'un megaprojecte urbanístic només comparable als realitzats en la bombolla immobiliària d'anys passats.

Hard Rock va assegurar inicialment que el complex disposaria d'un màxim de 7.595 metres quadrats destinats al joc, dos hotels, un d'ells amb forma de guitarra, amb una superfície aproximada de 63.000 metres quadrats, un espai comercial d'uns 15.000 metres quadrats, un altre de restauració de gairebé 5.900 metres quadrats i 6.000 metres més dedicats a l'oci i l'entreteniment.

L'abril del 2019, Hard Rock va traslladar a les institucions principals de la zona la seva voluntat de començar les obres a mitjans del 2020 i d'ubicar-hi dos hotels, comerços, teatres i un dels casinos més grans d'Europa. El projecte del casino i la seva capacitat per atraure negocis tèrbols i prostitució ha sigut un dels més criticats.



Posició crítica d'ERC

La secretària adjunta i portaveu d'ERC, Marta Vilalta, va avisar ahir que «ni un euro públic pot anar» cap al projecte de BCN World, una cosa que està ratificada i votada pel Parlament, i en cas que no es compleixi, demanaran explicacions davant la cambra catalana.

PSC-Units ha demanat que el vicepresident català, Pere Aragonès, i el conseller de Territori i Sostenibilitat, Damià Calvet, compareguin en el Parlament per donar explicacions sobre els acords entre la Generalitat i Hard Rock per a la construcció del complex de Tarragona.