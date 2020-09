L'operació Bankia aprofundeix el «sorpasso» de Madrid a Catalunya

L'anunci de negociacions de fusió-adquisició de Bankia per part de CaixaBank ha revifat la qüestió del sorpasso econòmic de Madrid a Catalunya. Tot i que CaixaBank sempre ha tingut l'aura de catalanitat intacta, el trasllat de la seu fiscal a València el 2017 va ser el principi d'una separació institucional entre el Govern de la Generalitat i la direcció operativa de l'entitat, situada encara a les oficines de la Diagonal de Barcelona. La fusió crearia el banc més gran d'Espanya, i l'operació és recolzada pel Govern de Pedro Sánchez, malgrat les crítiques per part de Podem.

El procés de concentració financera, que podria ampliar-se en el futur a altres entitats, deixa de banda Catalunya, òrfena de seus de grans entitats financeres.

En termes de risc geogràfic o concentració d'activitat, Madrid concentra el 29,99% del negoci a Espanya de CaixaBank, seguit per Catalunya amb només el 16,45%, Andalusia el 7,5% o el País Valencià, amb tot just el 4,7%. Catalunya ha perdut 5,45 punts de pes en el negoci de CaixaBank a Espanya des del 2017. L'exposició o volum de negoci gestionat a Madrid ha passat de 63.149 milions d'euros el 2017 99.068 milions el juny d'aquest any, 35.919 milions més que fan que CaixaBank s'acosti més a la capital d'Espanya i que la seu valenciana sigui avui la més probable.

El transvasament d'activitat de CaixaBank de Catalunya a Madrid ha sigut paral·lel a l'auge econòmic de la capital d'Espanya. Madrid va aconseguir el 65% de les inversions directes estrangeres entre el 2010 i el 2018. A Catalunya amb prou feines es va arribar al 16%. El sorpasso madrileny a Barcelona es va gestar a partir del 2017 i es va confirmar el 2019, quan, per segon any consecutiu, Madrid es va consolidar com l'economia més grossa d'Espanya, superant Catalunya. El PIB català el 2019 es va quedar en 236.739 milions d'euros, mentre que el de Madrid va ser gairebé 3.000 milions més alt. Catalunya genera el 19% de tot el PIB d'Espanya, segons les últimes dades de l'INE, mentre que Madrid produeix el 19,3%.

Les economies internacionalitzades han patit més en els últims anys. A nivell de creixement del PIB en volum, l'any passat Madrid va avançar el 2,5% davant l'1,8% de Catalunya. En el conjunt d'Espanya, l'increment va ser del 2% i el pitjor comportament econòmic de Catalunya en els dos últims anys coincideix amb una certa la desacceleració del comerç internacional, que afecta més l'economia catalana.



Sánchez Llibre

Un cop conegut l'anunci de la possible fusió entre CaixaBank i Bankia, el president de la patronal Foment del Treball, Josep Sánchez Llibre, va opinar que confiava que l'operació «serveixi per millorar el finançament dels ciutadans, de les famílies i de les empreses i per a la seguretat dels seus estalvis». També valorava el fet que l'entitat resultant serà més gran i capaç d'afrontar el futur amb millors fonaments.

El pragmatisme de la gran patronal catalana pugna actualment per contrarestar l'auge de l'independentisme en l'empresariat català. Però Sánchez Llibre prefereix eludir xocs i atribuir al factor independentista el sorpasso. Opina que «són molts» els factors que han influït en la pèrdua de pes econòmic de Catalunya davant Madrid, i opta per centrar-se en les vies de futur. «Catalunya ha de créixer en la indústria». I afegeix: «Les institucions polítiques i econòmiques de Catalunya hem de treballar en la mateixa direcció al marge de dogmatismes, que resten i perjudiquen clarament el creixement econòmic. Necessitem un sistema institucional eficient, productiu i allunyat dels apriorismes ideològics [...]. Una indústria forta és el futur i Catalunya té les bases per continuar creixent en sectors com l'automòbil, el sector químic i el biotecnològic. I, sempre, des de la innovació i la investigació».

El president de Foment avisa que si no s'aposta per la indústria, s'anirà perdent força i influència. Preveu que Madrid seguirà creixent en el sector de serveis, però que una economia industrial resisteix millor les crisis i els processos de pèrdues d'ocupació, «que és el que més ens preocupa».



Canadell

El president de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Canadell, amb el seu obert suport a la independència de Catalunya és l'altra veu de l'empresariat català. Opina que Madrid no guanya pes a costa de Catalunya, sinó a costa de la resta d'Espanya. «Madrid va xuclant i buidant Espanya, que no Catalunya, de tal manera i amb tanta força que la supera. Però això no vol dir que sigui en detriment de Catalunya, sinó en detriment de totes les comunitats autònomes». Sobre la fusió de CaixaBank i Bankia, Canadell s'hi mostra contrari al considerar que suposa la pèrdua definitiva d'una entitat que sempre ha sigut considerada com a «catalana», malgrat que el 2017 va traslladar la seu a València.