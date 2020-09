La Moncloa confirma que la taula de diàleg es reunirà «en els pròxims dies»

El Govern espanyol va confirmar ahir que la nova reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya se celebrarà «en els pròxims dies» a Barcelona.

Segons va avançar la Generalitat i han confirmat fonts de la Secretaria d'Estat de Comunicació, el president del Govern central, Pedro Sánchez, ha trucat aquesta tarda al president català, Quim Torra, per parlar d'aquesta propera reunió de la taula.

Els gabinets dels dos governs estan concretant l'ordre del dia i la data per a aquesta nova reunió en la qual, al costat de la lluita contra la pandèmia, es reprendrà l'agenda de la retrobada, basada en el diàleg polític i en la regeneració institucional, així com la millora de la cooperació.

La setmana passada, el cap de l'executiu espanyol es va comprometre amb ERC a impulsar per a mitjans d'aquest mes de setembre una nova reunió de la taula de diàleg sobre Catalunya, que va arrencar al febrer però els seus treballs van quedar interromputs per l'esclat de la covid-19 i que ara poden veure condicionats per les cites judicials dels dies 17 i 23 que ha d'afrontar Torra, que pot ser inhabilitat.