Rovira (ERC) descarta pactar amb el PSC per no ser «la seva crossa»

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, va afirmar ahir que no està entre els plans dels republicans aliar-se amb el PSC després de les eleccions catalanes perquè l'independentisme ha de ser una «alternativa» als socialistes catalans en l'Àrea de Barcelona i no «la seva crossa».

En declaracions a RAC1 amb motiu de la publicació del llibre Ho tornarem a fer (i com ho farem), que ha escrit al costat del president d'ERC, Oriol Junqueras, Rovira va subratllar que la proposta d'ERC és «esgarrapar vots a l'unionisme» i no sumar amb ells.

Junqueras i Rovira van avisar que amb superar el 50% dels vots independentistes en unes eleccions no n'hi ha prou per aconseguir la independència i han reiterat que no renuncien a la via unilateral. Per la seva banda, l'expresident de la Generalitat Carles Puigdemont critica el paper «tan pervers» d'ERC i els «dubtes» que genera el PDeCAT a l'hora de fer front a l'Estat, formacions de les quals creu que expressen «debilitat» en el procés i que, si segueix així, provocaran que «ens podrim a la presó i a l'exili». Ho va detallar en el segon volum del seu llibre de memòries, La lluita a l'exili.