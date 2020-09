S'estabilitza el risc de rebrot a Catalunya tot i que pugen els casos

Catalunya va tornar a sumar més de 1.000 casos de coronavirus fins a un total de 1.022. D'aquests, 956 s'han confirmat per PCR. El total s'eleva als 116.420, segons l'últim balanç del Departament de Salut i són 210 positius menys que els reportats diumenge. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.095 persones, dos més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en 35 persones i són ara 725. D'aquests, 132 estan a l'UCI, nou més.

La bona notícia és que el risc de rebrot baixa de nou sis punts (174,96), mentre que la velocitat de propagació (Rt) segueix disminuint i se situa en 0,96. Segons les últimes dades del Departament de Salut, el risc de rebrot es consolida per sota dels 200. Entre els dies 14 i 20 d'agost, aquest indicador estava en 194,27 –per sobre de 100, el risc de rebrot es considera alt–, mentre que durant la setmana del 21 al 27 d'agost va passar a 212,6, superant el pic de finals de juliol (202,93). Ara –setmana del 28 d'agost al 3 de setembre–, se situa en 174,96, sis punts menys que diumenge.

Respecte als casos confirmats per PCR, durant l'última setmana s'han registrat 6.612 casos, una xifra inferior als 7.789 positius detectats la setmana anterior. Per altra banda, la taxa de confirmats per PCR en els darrers set dies se situa en 86,19 per cada 100.000 habitants. La setmana del 14 d'agost, la taxa marcava 92,85 casos per cada 100.000 habitants, mentre que la del 21 se situava en 101,53. Al llarg de la darrera setmana s'han fet 101.715 proves PCR a tot el territori, de les quals un 7,07% han sigut positives. La mitjana d'edat dels casos positius és de 38,89 anys.

Pel que fa al total de casos des de l'inici de la pandèmia (139.367, segons l'últim balanç), 116.420 han estat confirmats per PCR, 4.501 per epidemiologia, 3.572 són casos probables, 4.549 s'han detectat a través de proves ELISA i 10.325 a través de tests serològics –les proves ELISA i els tests serològics donen informació sobre l'estat immunològic–.Finalment, les residències catalanes han notificat deu morts més.



Tractament fisioterapèutic

D'altra banda, el Col·legi de Fisioterapeutes de Catalunya (CFC) ha reivindicat la importància de la fisioteràpia com a procés «clau» per a la recuperació dels malalts de la covid-19.

Segons el degà i amb motiu del Dia Mundial de la Fisioteràpia, Ramon Aiguadé, la pandèmia «ha posat de manifest el paper dels fisioterapeutes com una professió clau per garantir la salut i qualitat de vida dels pacients».

Per exemple, 420 de 800 pacients de covid que van ingressar a l'hospital Vall d'Hebron i que se'ls va realitzar fisioteràpia, ja sigui en UCIs, fisioteràpia per disfunció muscular o respiratòria, van superar el coronavirus, tal com va recordar en un comunicat el coordinador de fisioteràpia i teràpia ocupacional d'aquest hospital barceloní, Alex Ginés.

Com a contrapunt, una enquesta que ha realitzat el CFC entre els seus 12.000 col·legiats ha mostrat que només un de cada deu professionals ha declarat haver recuperat el nivell de la seva activitat professional previ a la pandèmia i quatre de cada deu no espera recuperar els nivells d'activitat fins el 2021.

El Col·legi de Farmacèutics de Catalunya va explicar que la pandèmia i les mesures imposades per l'estat d'alarma van obligar els centres de fisioteràpia a atendre exclusivament urgències i tractaments inexcusables, situació que ha fet que baixés l'activitat professional.

