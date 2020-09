Acord «in extremis» per aprovar la regulació dels preus dels lloguers

Acord 'in extremis' per desencallar la regulació dels lloguers a Catalunya. El Sindicat de Llogateres, JxCat, ERC, CatECP i la CUP han arribat aquest dimecres a un acord per aprovar la Proposició de llei per limitar les rendes, poques hores abans de la votació al ple del Parlament. "Tenim fumata blanca i, si no hi ha cap sorpresa, es regularan els lloguers a Catalunya", ha celebrat el portaveu del sindicat, Jaime Palomera, en declaracions als mitjans. La proposta resultant de l'acord tindrà en compte les despeses dels propietaris en la rehabilitació dels immobles i exclourà els petits tenidors en situació de vulnerabilitat, és a dir, amb uns ingressos inferiors als 2.000 euros mensuals incloent les rendes.

L'acord resultant deriva de la proposta del Sindicat de Llogateres per convèncer els parlamentaris de JxCat de retirar les vuit esmenes presentades i votar a favor de la llei. Una de les esmenes proposava l'exempció de l'aplicació de la normativa en el cas que el propietari fos una persona física amb ingressos inferiors a 5,5 vegades l'Indicador de Renda de Suficiència de Catalunya (IRSC).

Una altra de les esmenes plantejava que les parts contractants poguessin acordar un increment del preu de referència en el cas que el propietari hagués fet obres de millora de la conservació, la seguretat, el manteniment, la confortabilitat i l'eficiència energètica de l'habitatge en els últims cinc anys.

La proposta resultant de l'acord assolit aquest dimecres contempla una exempció dels propietaris amb uns ingressos inferiors a 2,5 vegades l'IRSC. "És un acord que totes les parts hem considerat raonable i que no havia d'impedir el que creiem que és un pas importantíssim per a aquest país", ha manifestat Palomera al Parlament.

Una altra de les modificacions acordada és la possibilitat del propietari de repercutir el preu de les obres quan aquestes impliquin una millora de la qualitat de l'immoble. "Volem evitar que s'obri la porta a la picaresca i es faci la trampa de fer veure que es millora l'habitatge per apujar el preu indiscriminadament", ha advertit el portaveu de l'entitat.

Palomera ha celebrat l'assoliment de l'acord i ha defensat la importància de la llei per regular els lloguers a Catalunya. Segons ha explicat, la normativa no afectarà l'obra nova amb l'objectiu d'incentivar la construcció d'habitatges protegits. "Cal regular el lloguer i construir habitatge públic i protegit", ha resumit el portaveu.

Preguntat sobre la possibilitat que la llei acabi al Tribunal Constitucional, Palomera ha assegurat que dependrà de la voluntat del govern espanyol per "respectar la decisió de la ciutadania" i permetre la implementació d'aquesta llei en altres territoris de l'Estat.