Estudiaran l'evolució del virus en una cinquantena d'escoles catalanes

Amb la corba de contagis «estabilitzada», amb tendència descendent, i el curs escolar a pocs dies d'arrencar, el Govern ha anunciat que monitoritzarà mig centenar de centres escolars per estudiar com evoluciona el virus entre l'alumnat i, així, «construir evidència científica».

Així ho han dit la consellera de Salut, Alba Vergés, i el conseller d'Educació, Josep Bargalló, que han comparegut en roda de premsa per informar sobre el projecte «Escoles sentinella».

Aquesta iniciativa té, entre d'altres, els objectius de «donar continuïtat a estudis ja iniciats» sobre la transmissió del virus entre menors i de menors a adults, avaluar si funcionen els protocols establerts a les escoles i poder fer estimacions, o almenys descriure l'evolució de la infecció amb les dades que es recullin.

Els resultats recollits del mig centenar d'«escoles sentinella» que participaran en l'estudi podran «extrapolar-se al conjunt de la població escolar», ha indicat Casabona.

Per això, els centres que formaran part voluntàriament de l'estudi s'escolliran mitjançant criteris «epidemiològics, organitzatius, estructurals i territorials».

Casabona ha detallat que el concepte de «població sentinella» està «molt consolidat» en l'àmbit de la salut pública i serveix precisament per analitzar en grups relativament petits el que li passa a una població molt més gran.

El projecte, que liderarà el propi Casabona, buscarà respondre a tretze preguntes d'investigació i comptarà amb la col·laboració de l'hospital Vall d'Hebron, Sant Joan de Déu i ISGlobal.

A tall d'exemple, es buscarà determinar quin impacte té que els espais escolars es ventilin d'una o altra forma o quines característiques comparteixen part dels menors que es puguin infectar.

En la mateixa conferència de premsa, Vergés ha avisat que un cop que arrenqui el curs escolar hi haurà «molts casos i moltes sospites» de positius de virus de la covid-19 entre els alumnes, de manera que ha destacat que l'important no serà el nombre d'infectats que es detectin sinó veure si funcionen els protocols preparats per a aquestes eventualitats.

A més, malgrat que en els últims dies la corba de contagis és favorable, ha demanat evitar la «relaxació» perquè «l'estabilitat» actual es registra encara en una zona de «incidència alta».