La Fiscalia investiga els blocs de formigó instal·lats per la COVID a Barcelona

La Fiscalia de Seguretat Vial de Barcelona investiga la col·locació de blocs de formigó en determinats carrers de la capital catalana per delimitar l'espai dels cotxes i els vianants, arran de la pandèmia de covid. Un advocat va denunciar la col·locació d'aquests bancs perquè podien suposar un risc per a ciclistes i motoristes i ara el ministeri públic n'estudiarà la legalitat. L'alcaldessa Ada Colau va defensar que són elements per «guanyar pacificacions» en carrers on la velocitat s'ha reduït a 30 quilòmetres per hora. Els blocs es van situar a la calçada, on anteriorment hi havia cotxes aparcats.