Quant han de durar les quarantenes?

El Govern català va obrir la porta ahir a reduir la quarantena de 14 a 10 dies. El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va explicar que la decisió es podria prendre en els propers dies. Argimon va explicar que fa un mes van canviar el protocol i algun dels seus experts ja li demanava canviar el temps de quarantena, però llavors va decidir no fer-ho perquè ja es feien canvis prou importants i no volia introduir moltes variacions. «En aquests moments ho estem estudiant», va afegir el secretari de Salut Pública, que va subratllar que les càrregues virals són molt diferents en els últims dies.

Argimon va seguir un debat que ja va encetar dilluns el director del Centre de Coordinació d'Alertes i Emergències Sanitàries, Fernando Simón, quan va reconèixer que les autoritats sanitàries espanyoles també estan estudiant la possibilitat de reduir el període de quarantena per covid-19 de 14 a 10 dies. En roda de premsa Simón va descartar (de moment) una retallada tan pronunciada de dies. El responsable d'Emergències Sanitàries va recordar que actualment a Espanya no cal guardar 14 dies de quarantena si es compleixen algunes condicions com, per exemple, donar negatiu en una prova de PCR als 10 dies.

«S'està debatent la possibilitat de deixar la quarantena durant 10 dies, tot i que crec que reduir-la a cinc o a set dies portarà més temps», va dir Simón, per recordar que cada vegada hi ha més països europeus que estan estudiant la possibilitat de reduir els períodes d'aïllament.

Alemanya, cinc dies

Un d'aquests països és Alemanya. L'homòleg de Fernando Simón, el viròleg Christian Drosten, ha proposat una mesura que ha generat un gran debat al país.

Drosten va dur a terme aquest plantejament, ja que assegura que «el període contagiós comença dos dies abans de l'aparició de símptomes i acaba, si ho contemplem de manera realista, quatre o cinc dies després», de manera que en cinc dies la infecció hauria acabat. Això es relaciona amb uns estudis duts a terme pel viròleg i els seus companys durant els primers mesos de la pandèmia en què van establir que «quan es van prendre repetidament mostres de la gola dels pacients i van examinar els components del virus que contenien, van descobrir que aquestes partícules aviat van deixar de ser tan perilloses: si desitjava cultivar-les al laboratori en un virus infecciós, sovint tenien èxit. Després d'una setmana, ja no». Perquè l'escurçament de l'aïllament sigui efectiu, s'haurien de realitzar tests PCR passats els cinc dies per així poder comprovar amb certesa si la infecció segueix al cos de l'individu. De donar negatiu, podrien evitar aïllaments de classes escolars senceres i centres de treball.

França, set dies

Per la seva banda, el consell científic de França és favorable a escurçar la quarantena dels actuals 14 dies a 7, va assenyalar ahir el ministre francès de Sanitat, Olivier Véran, que va anunciar una decisió de l'executiu francès al respecte la setmana passada. L'organisme de consulta i assessorament «és partidari que es pugui reduir el període d'aïllament en cert nombre de situacions i passar de 14 dies a 72, va indicar en l'emissora 2France Inter».

Véran va apuntar que aquesta decisió no dona prioritat a qüestions econòmiques, sinó que té en compte que «som sobretot contagiosos en els cinc primers dies després dels símptomes o del positiu, i després això disminueix de forma significativa».