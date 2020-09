JxCat permetrà el vot diferenciat del PDeCAT al Parlament

El grup de JxCat al Parlament permetrà el vot diferenciat dels quatre diputats del PDeCAT. Així ho van confirmar fonts de la formació que presideix Albert Batet, l'endemà que el PDeCAT avisés a Junts que defensaria la seva pròpia ideologia -tant a la cambra catalana com al Congrés. JxCat considera que al llarg de la legislatura ja ha respectat la pluralitat de visions i la transversalitat, i que això ha permès enriquir sempre el resultat final dels debats. El grup de Batet assegura que quan ha estat «necessari» ja s'ha optat pel vot diferenciat «sense drames ni advertències». I assevera que ara no hauria de ser diferent, tot i la tensió amb el PDeCAT, després que el president del Govern, Quim Torra, expulsés l'exconsellera Àngels Chacón. Els vuit diputats que manté el PDeCAT a les cambres -quatre al Parlament i quatre al Congrés- es van reunir dilluns amb el president de partit, David Bonvehí. Van acordar que els vuit electes defensarien la ideologia de la formació postconvergent per marcar perfil propi, però de moment sense trencar els grups de JxCat al Parlament i al Congrés. Bonvehí va instar els vuit diputats a negociar un «encaix» amb JxCat.