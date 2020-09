Sàmper fulmina Duart, l'home fort de la conselleria d'Interior

La fins ara directora de l'Agència Catalana de Consum, Bet Abad, que va ser sotsdirectora de l'Escola de Policia de Catalunya, substituirà Brauli Duart com a secretària general de la conselleria d'Interior, un cop Miquel Sàmper ha assumit la cartera en substitució de Miquel Buch.

Des de la seva posició com a numero dos d'Interior, Brauli Duart era considerat com l'home fort del departament. La destitució de Buch al capdavant d'Interior també ha comportat que el que va ser el seu cap de premsa, Joan Maria Piqué, deixi el seu lloc i s'incorpori a l'equip del nou conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa.

Per contra, segons les fonts, la intenció del nou conseller d'Interior, Miquel Sàmper, és mantenir en el seu càrrec el director dels Mossos d'Esquadra, Pere Ferrer.

Sàmper també ha recuperat com a nova directora de serveis de la conselleria Raquel Sistaré, fins ara responsable de coordinació de plans d'actuació de la secretaria d'administració i funció pública del Departament de Polítiques Digitals. Sistaré ja va ser entre el 2016 i el 2018 directora de serveis del Departament d'Interior.

Segons van informar fonts de l'executiu català, el Govern va formalitzar, en la reunió del consell executiu, el nomenament de Bet Abad, llicenciada en Dret administratiu i processal, com a nova secretària general d'Interior.

Abad, nascuda a Esplugues de Llobregat el 1962, ha estat cap de secció i de servei de Formació de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya, sotsdirectora general de l'Escola de Policia, cap de gabinet del Departament de Treball i sotsdirectora general de Dret i Entitats Jurídiques del Departament de Justícia.



Diputada al Parlament

En la novena legislatura, va ser diputada al Parlament de Catalunya per CiU, on va exercir com a membre de la comissió d'Interior, de Justícia i de Relacions Exteriors.

El 2013, va ser nomenada directora del Centre d'Iniciatives per a la Reinserció (CIRE), dedicada a promoure la reinserció dels presos i, posteriorment, entre el gener del 2016 i el maig del 2018, va ser senadora designada pel Parlament (en representació del PDeCAT). Militant de CDC des del 1992, ha ostentat diversos càrrecs en l'extinta formació, l'últim d'ells, el 2014, presidenta de l'Agrupació de Sarrià-Sant Gervasi de Barcelona.

El nomenament es va formalitzar en la primera reunió del Consell Executiu després de la remodelació de Govern que ha afectat les conselleries d'Interior, Empresa i Cultura. Torra ha travessat el Pati dels Tarongers del Palau de la Generalitat acompanyat dels nous consellers d'Empresa, Ramon Tremosa, i d'Interior, Miquel Sàmper.