Torra medita una resposta a la seva inhabilitació sense buscar consens amb ERC

El president de la Generalitat, Quim Torra, decidirà en els propers dies quina ha de ser la resposta a la seva possible inhabilitació sense buscar el consens d'ERC, tot i la petició que li havia formulat el número dos del seu govern i coordinador nacional dels republicans, Pere Aragonès.

S'acosta, doncs, un nou xoc d'estratègies entre els dos socis del Govern, JxCat i ERC, a l'espera que el Tribunal Suprem, el 17 de setembre, celebri la vista sobre el recurs de Torra contra la seva condemna d'un any i mig d'inhabilitació per haver desobeït l'ordre de la Junta electoral Central de retirar els llaços grocs dels edificis públics en període electoral.

Aragonès va demanar dissabte passat a Torra «consensuar la resposta» a la seva possible inhabilitació per evitar que aquesta qüestió acabi derivant en una altra «baralla» entre socis de coalició, i el president d'ERC, Oriol Junqueras, va alertar en les últimes hores a JxCat que seria una «irresponsabilitat» no pactar l'estratègia.

No obstant això, en la roda de premsa posterior la consellera de la Presidència, Meritxell Budó, va deixar clar que Torra no té intenció de consensuar aquesta resposta amb ERC .



La CUP proposa la «via Venturós»

En paral·lel, la CUP va proposar que Torra ostenti una presidència simbòlica mantenint les funcions actuals, una opció que anomenen la «via Venturós» (per l'alcaldessa de Berga, Montse Venturós, que va ser inhabilitada sis mesos però va seguir exercint de manera informal).