Catalunya registra un contagi per cada 1.424 menors a pocs dies de l'inici del curs escolar

Com més baixa sigui la taxa de contagi comunitari menys risc d'infecció hi haurà a les escoles · Reuters

La taxa setmanal d'infecció per Covid-19 entre els menors d'edat a Catalunya es va situar la setmana passada en 70,23 per cada 100.000 menors, o el que és el mateix, un cas per cada 1.424 menors.

A pocs dies de l'inici del curs, les autoritats sanitàries catalanes recorden que com més baixa sigui la taxa de contagi comunitari menys risc d'infecció hi haurà a les escoles.

No obstant, Salut preveu que caldrà reforçar el rastreig de contactes estrets, que passaran dels 4 actuals per cada positiu, a més de 20. Per això, es reforçarà amb 400 professionals la plantilla de rastrejadors.

