Catalunya suma 759 positius i el risc de rebrot puja

Catalunya va sumar 759 nous casos de coronavirus i el total s'eleva a 141.319. D'aquesta manera, va baixar del miler de positius després de dies de forts augments. Des de l'inici de la pandèmia, han mort 13.113 persones, deu més que en el darrer balanç. Els ingressats als hospitals pugen en dotze persones i ara n'hi ha 731. D'aquests, 131 estan a l'UCI, els mateixos que el dia anterior. El risc de rebrot va pujar cinc punts, de 170,97 a 175,69 i la velocitat de propagació també ho va fer lleugerament, passant de 0,94 a 0,96.

Des de l'esclat de la pandèmia s'han registrat 16.126 casos confirmats per PCR a les residències, deu més en comparació amb l'últim balanç. Si es tenen en compte la resta de proves, la xifra s'eleva a 17.684 (12 més).

D'altra banda, Salut va prorrogar quinze dies més les restriccions per frenar el coronavirus a Canovelles, Granollers i les Franqueses del Vallès. D'aquesta manera, es manté la limitació del 50% en l'aforament de la restauració i en activitats culturals, esportives i religioses. Els contactes s'han de continuar limitant, tant com sigui possible, a les persones que integren el grup de convivència habitual, al qual es poden incorporar familiars propers, cuidadors i persones a qui es dona suport per evitar-ne l'aïllament.



Plans de contingència a punt

La consellera de Salut, Alba Vergés, va assegurar que «Salut té a punt tots els plans de contingència» als centres sanitaris per fer front a la crisi del coronavirus. També va explicar que la prioritat de Salut és garantir les millors condicions als professionals sanitaris i va posar el focus a l'atenció primària.

A més, va reclamar que quan hi hagi quarantenes als centres educatius, «perquè hi haurà casos», caldrà tenir permisos que garanteixin flexibilitat als pares que hagin d'estar a casa amb els fills.