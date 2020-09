oms «La vacuna contra el virus no es distribuirà de forma massiva abans del 2022»

La cap de científics de l'Organització Mundial de la Salut (OMS), Soumya Swaminathan, va advertir ahir que no espera que les possibles vacunes contra la covid-19 estiguin disponibles per a la població general abans de dos anys, encara que els primers grups de risc podrien ser immunitzats a mitjans 2021. «Molta gent pensa que a principis de l'any que ve arribarà una panacea que ho resoldrà tot, però no serà així: hi ha un llarg procés d'avaluació, llicències, fabricació i distribució», va subratllar l'experta índia en una sessió de preguntes i respostes amb internautes a través de les xarxes socials. Swaminathan va indicar que des de l'organització es maneja com a escenari més optimista la primera arribada de vacunes a diversos països a mitjans de l'any que ve, moment en el qual s'haurà de donar prioritat als grups de major risc, ja que llavors encara no s'hauran pogut produir dosis per a tota la societat.

«És la primera vegada en la història que necessitem milers de milions de dosis d'una vacuna», va afirmar la científica de l'OMS. En la selecció de grups prioritaris per rebre la vacuna, l'experta índia va insistir que «els treballadors sanitaris haurien de ser els primers a rebre-la, i seguidament, haurien de vacunar-se les persones d'edat avançada i aquelles que tinguin altres malalties, per anar així cobrint tota la població, un procés que durarà un parell d'anys».