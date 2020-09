Torra xoca amb l'oposició per la seva possible inhabilitació

El president de la Generalitat, Quim Torra, va protagonitzar ahir un xoc parlamentari amb el PSC i Catalunya en Comú Podem per la seva possible inhabilitació i la interinitat en què entraria al Govern si abans no es convoquen eleccions o no s'investeix un nou president.

El debat va tenir lloc a la sessió de control al president en el ple del Parlament, a l'espera que el 17 de setembre el Suprem celebri la vista sobre el recurs de Torra contra la seva condemna d'un any i mig d'inhabilitació per haver desobeït l'ordre de la Junta electoral Central de retirar una pancarta de suport als presos dels edificis públics en període electoral.

El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, va instar Torra a convocar eleccions o permetre que sigui investit un altre president que el substitueixi si en les pròximes setmanes el Tribunal Suprem confirma la seva inhabilitació.

Iceta va citar unes declaracions de Torra en què rebutjava la possibilitat que JxCat proposi un candidat a la investidura si ell és inhabilitat. Això implicaria, va alertar Iceta, «tenir durant molts mesos un president en funcions», per la qual cosa es va preguntar «què guanyaria Catalunya» amb aquest escenari.

Torra, que segueix sense concretar els seus plans si el Suprem confirma la seva condemna, va replicar que «aquí no es tracta de les conseqüències de la inhabilitació», sinó de saber «per què per una pancarta un Estat està a punt d'inhabilitar un president». «De vostès esperava solidaritat», li va etzibar Torra a Iceta, a qui va preguntar: «Es posaran a la banda de la llibertat d'expressió?». La diputada de Catalunya en Comú Podem Marta Ribas també va emplaçar Torra a complir la seva paraula i convocar eleccions a per no haver «governs en funcions més temps del necessari».