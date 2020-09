Arran crema una fotografia de la família reial en el seu acte polític de la Diada

Arran ha acabat el seu acte polític en motiu de la Diada amb la crema d'un pòster amb una fotografia de la família reial. L'organització, vinculada a la CUP, ha celebrat una manifestació, amb mascareta i distància entre assistents d'acord amb les mesures sanitàries. I ha fet una crida al jovent per ser protagonista "com la tardor passada" després de la sentència del Tribunal Suprem sobre l'1-O, "per respondre a la crisi econòmica, social i política". El col·lectiu també ha homenatjat Gustau Muñoz, militant comunista i independentista mort a mans de la policia el 1978.