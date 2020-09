CaixaBank i Bankia treballen contra rellotge per enllestir la fusió

Els equips interns de CaixaBank i Bankia, així com els auditors, assessors i advocats contractats expressament, treballen contra rellotge en la revisió dels comptes del contrari, perquè els consells d'administració dels dos bancs puguin decidir en els pròxims dies si la fusió tira endavant.

L'anunci de la possible fusió podria materialitzar-se diumenge que ve, data que s'estudia com la més probable perquè es reuneixin tots dos consells, encara que cap de les dues entitats ho ha confirmat, i fonts pròximes a les dues asseguren que de moment encara no hi ha cap reunió convocada.

La veritat és que la possibilitat que les dues antigues caixes d'estalvis formin el primer banc espanyol per volum d'actius (gairebé 650.000 milions d'euros) podria marcar l'inici d'una nova etapa en la consolidació del sector, que ja s'esperava pels baixos tipus, menors ingressos i la digitalització, amb el catalitzador del coronavirus.

Gran part de les entitats que operen a Espanya, grans i petites, han sortit aquesta setmana a les travesses de possibles unions, encara que el protagonista absolut és el Banc Sabadell, sobretot després de publicar-se que treballa amb Goldman Sachs per analitzar les seves opcions de futur, que podrien anar des d'una fusió fins a la venda d'actius.



«Due diligence»

Fonts consultades per Efe van explicar que és molt difícil calcular el nombre de persones que poden estar participant en els processos d'auditoria o due diligence en els que ara estan immersos CaixaBank i Bankia, encara que sí que van destacar que aquest va creixent segons avancen les negociacions. Per a la revisió en profunditat dels comptes, les entitats utilitzen una data room, que consisteix en una solució en el núvol creada per compartir la informació empresarial confidencial de forma segura.