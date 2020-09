Els centres d'Educació Especial denuncien la falta d'un pla específic

L'organització Dincat, que representa 60 centres d'Educació Especial, lamentava ahir que gairebé 7.300 alumnes amb necessitats educatives especials comencin el curs «sense comptar amb un pla concret i específic» per garantir la seguretat davant la covid-19.

Tot i això, a través d'un comunicat, Dincat «aplaudeix la decisió de considerar» aquests centres com un servei essencial, així com el compromís que va prendre el Departament d'Educació per «revisar de nou les seves demandes». Però lamentaven que «les solucions no arriben a temps» per l'inici de curs el proper dilluns, i van manifestar que tant els centres com l'alumnat i les famílies estan preocupats.

Des de Dincat, reclamen «protocols clars, criteris justos i recursos dignes», així com més docents. Posen l'atenció sobre la infraestructura d'aquests centres, «que és petita» i obliga a «redistribuir l'alumnat per poder mantenir la distància de seguretat, fent imprescindible comptar amb més recursos humans», afirmen.