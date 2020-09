Comença la mobilització de l'ANC per la Diada amb més d'un centenar de concentracions

La mobilització convocada per l'ANC per la Diada d'enguany ha arrencat aquesta tarda amb la seva edició més atípica fins al moment a causa de la crisi de la covid-19. Enguany els actes viuran la seva versió més descentralitzada amb concentracions a més d'un centenar de punts repartits per una vuitantena de municipis i amb aforament limitat.





?????? Segueix en directe la Diada 2020! #11S20Independència https://t.co/8kWRIhkOtO — Assemblea Nacional Catalana (@assemblea) September 11, 2020

La manifestació, a Girona

Més imatges de l'acte de Girona. En uns minuts començaran a entrar els 400 participants inscrits @infoRAC1 pic.twitter.com/nbeta0wcma — Elisabet Don (@elisabetdon) September 11, 2020

Accions a la resta de Catalunya

, la manifestació independentista de l'11 de setembre té lloc a la, al costat de l'estació. «La Renfe és una estructura d'estat, i per millorar la qualitat de vida dels ciutadans de Catalunya, necessitaríem tenir aquestes estructures», explicava aquest dijous Tavi Casellas, coordinador de l'ANC a Girona. Així, el lema de la concentració és: «Per unes infraestructures eficients: independència». Aquest punt aplegarà fins a 400 persones, que hauran de restar assegudes en cadires situades a 2 metres de distància.Al voltant de les cinc de la tarda han començat gairebé totes les accions arreu de Catalunya. L'ANC ha limitat al'aforament total per als 131 punts de concentració de la Diada per adaptar-se a la situació sanitària. Des de l'entitat es va calcular 4 metres quadrats per cada persona.Tothom hi ha hagut d'accedir amb mascareta i hi ha hagut gel hidroalcohòlic a les entrades, on s'ha comprovat si s'ha registrat. La més multitudinària es preveia a Badalona, amb capacitat per a 1.700 assistents, i la més petita, a Taüll, amb 12.Encara que en un principi es preveia que hi hagués 107 concentracions, segons l'entitat en les darreres hores s'han afegit nous punts de mobilització i s'ha arribat fins als 131 actes, amb un aforament total de 59.500 persones.