Les festes il·legals a Catalunya han baixat per les denúncies

La Federació Catalana d'Associacions d'Activitats de Restauració i Musicals (Fecasarm) creu que l'oferta de festes il·legals ha baixat gràcies a la pressió patronal i policial. En aquest sentit, si la seva bústia de denúncies va informar el cap de setmana passat de setze festes, per a aquest pont només n'han rebut sis. Al seu parer, les festes es continuen celebrant però la majoria ja no es publiciten tan obertament i això n'afecta la capacitat de convocatòria. Una d'elles es pretén celebrar el 20 de setembre al Vallès Oriental amb l'assistència de 250 persones. Fecasarm també es queixa que hi ha una marca que convida els joves a celebrar festes en domicilis. La patronal insisteix que és clau recuperar l'oferta d'oci nocturn legal.