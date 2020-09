Institucions, partits i entitats fan la tradicional ofrena a Rafael Casanova

A les 9 del matí han començat unes atípiques ofrenes florals al monument a Rafael Casanova, situat a la cruïlla entre els carrers Ali Bei i Ronda de Sant Pere de la capital catalana. És just el punt on el conseller en cap de Barcelona va caure ferit l'11 de setembre de 1714 durant la Guerra de Successió. Dels primers que han dipositat la corona de flors ha estat una reduïda representació del Govern a causa de la covid-19: el president de la Generalitat, Quim Torra; el vicepresident del Govern, Pere Aragonès; i la consellera de la Presidència, Meritxell Budó. A causa de les mesures per la covid-19 no hi ha, com és habitual, la formació de la guàrdia d'honor ni la banda de música. És a dir que no sona l'himne dels segadors en cada ofrena.

Al llarg del matí està previst que representants de partits, entitats i sindicats retin homenatge a Rafael Casanova amb motiu de l'Onze de Setembre. També ho ha fet el president del Parlament, Roger Torrent, acompanyat de membres de la Mesa.

Hi passaran representants de totes les formacions polítiques excepte de Cs, PP i CUP. Els cupaires participaran aquest vespre de la manifestació "estàtica" de l'Esquerra Independentista al passeig Lluís Companys.