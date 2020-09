La jutge del 13 envia a judici la macrocausa contra els càrrecs del Govern per l'1-O

El Jutjat d'Instrucció 13 de Barcelona ha declarat conclús el sumari contra una trentena d'excàrrecs de la Generalitat per l'organització de l'1-O i ha acordat remetre les actuacions i les peces de convicció a l'Audiència de Barcelona per a la celebració de l'judici oral.

En una interlocutòria del 8 de setembre consultat per Europa Press, la titular d'aquest jutjat, Alejandra Gil, puntualitza a més a la lletrada de l'Administració de Justícia que expressi els recursos d'apel·lació que hi hagi pendents.

En un escrit del 4 d'agost, la Fiscalia havia demanat al jutjat que s'ampliés de nou la instrucció de la causa altres 12 mesos, ja que encara hi ha recursos pendents de resoldre, avisant que, si no es recordava, es podia incórrer en «vulneració del dret fonamental a la tutela judicial efectiva».

El 4 d'abril de 2019, la magistrada va processar a 30 càrrecs i excàrrecs de la Generalitat, la cúpula de la CCMA ia empresaris de companyies com Unipost a l'constatar que suposadament tenien un «pla comú» i que existia el ferm propòsit de Govern de Carles Puigdemont per impulsar l'1-O malgrat ser conscients que era una il·legalitat.

En el seu acte de processament, la magistrada va constatar la voluntat de celebrar una consulta referendària, assajada al novembre de 2014, «amb la finalitat d'exercitar el dret d'autodeterminació i la constitució d'un nou estat, independent d'Espanya, i que va tenir la seva plasmació en el referèndum de l'1 d'octubre de 2017 i el seu corol·lari en la declaració d'independència realitzada pel president de la Generalitat el 27 d'octubre al Parlament».

En la resolució, la magistrada processava als 30 investigats per presumptes delictes com malversació de cabals públics, desobediència, falsedat documental, revelació de secrets i prevaricació, però excloent altres delictes com la rebel·lió i la sedició.



Organització criminal

La Fiscalia de Barcelona va recórrer aquest acte perquè es processés també per organització criminal a 28 dels investigats, entre ells el secretari de Comunicació i exsecretari de Difusió de la Generalitat, Antoni Molons; a la vicepresidenta i presidenta en funcions de la CCMA, Núria Llorach; als directors de TVC, Vicent Sanchis, i de Catalunya Ràdio, Saül Gordillo, i excàrrecs de l'Diplocat.

En aquesta línia, la fiscalia va presentar a principis del mes d'agost un escrit davant del jutjat d'instrucció número 13 de Barcelona per demanar que s'allargués la investigació sobre l'organització del referèndum de l'1-O durant un any més i així poder practicar totes les diligències. Fa més d'un any que aquest jutjat va decidir processar una trentena de càrrecs i excàrrecs del Govern per l'organització de l'1-O. Queda per veure si la jutgessa accepta o no la petició de la fiscalia. La decisió de la jutgessa del 13 arriba després que el Govern espanyol tingui previst impulsar la reforma per rebaixar el delicte de sedició.