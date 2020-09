L'ANC i Òmnium demanen a JxCat i ERC que acordin un full de ruta conjunta

L'ANC i Òmnium Cultural han coincidit aquest divendres en avisar JxCat i ERC que si no fan una proposta conjunta "la paciència de la gent no durarà per sempre". La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie ha assegurat que està "farta de divisions i tàctica", mentre que el vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel, Mauri, ha avisat que "la ciutadania es posarà al capdavant. Prou de baralles i debats estèrils, la repressió de l'Estat busca la divisió i desunió", ha assegurat. Paluzie i Mauri han tancat, juntament al president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, l'acte central de l'ANC a Barcelona aquest Onze de Setembre a la plaça Letamendi.

En la seva intervenció, Paluzie ha alertat que no es pot seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí mentre es veuen cada dia "renuncies i divisions que generen frustració" entre els ciutadans. "No som un país simbòlic, sinó de debò, n'estem farts de la divisió i de la tàctica", ha remarcat Paluzie.

En aquest context, ha exigit "una estratègia conjunta" i ha demanat a Oriol Junqueras i Carles Puigdemont que es llegeixin el llibre de l'altre, reflexionin, parlin i facin una proposta conjunta. "Nosaltres volem ajudar, però si no us hi poseu la paciència de la gent no durarà per sempre", ha alertat.

Per altra banda, Paluzie ha anunciat que des de l'ANC engegaran "una campanya de sobirania fiscal pagant els impostos a la Generalitat de Catalunya, demostrant que la independència econòmica no és tan difícil. Som nosaltres pagant a la finestreta que toca dient qui té el poder". La presidenta de l'entitat ha aprofitat de fer aquestes declaracions des de la plaça Letamendi que està al costat de l'Agència Tributària.

"Ja en tenim prou de baralles"

En la mateixa línia que Paluzie, Mauri ha lamentat la "disputa interna permanent. Ja en tenim prou de baralles i debats estèrils, la repressió de l'Estat busca la divisió i desunió i això no és excusa per posar-nos dempeus altre vegada i assumir el repte que tenim entre les mans" i per "fixar l'horitzó que ens ha de permetre culminar aquest procés d'alliberament nacional".

Ha apel·lat als polítics sobiranistes independentistes que "no es deixin dur pels interessos de partit i que pensin en el país sencer, perquè sinó la ciutadania es posarà de nou al capdavant, com ho va fer", ha dit, el 2010 i des del 2012 quan "va començar aquesta onada".

Per altra banda, Mauri ha remarcat que no volen formar part "d'un Estat que tapa les vergonyes d'una monarquia corrupta i imposada pel franquisme. I sí, Valtònyc tenies raó: els Borbons sou uns lladres"

El president de l'Associació de Municipis per la Independència (AMI), Josep Maria Cervera, ha manifestat que hi ha "una pandèmia" que fa més de 300 anys que pateix Catalunya que no és cap altra que la relació amb Espanya. "Una relació tòxica de fa segles", ha remarcat. "La vacuna ens l'hem de fer nosaltres i es diu independència", ha afegit.

Acte central

A les 17.14 han obert les portes a l'acte central de l'ANC a la plaça Letamendi de Barcelona presentat per Joan Solé i Mònica Socías, on també hi ha participat Adrià Alsina i Antonio Baños.

Durant l'acte s'han ofert imatges de les concentracions que s'han realitzat per tot Catalunya i els presentadors les han anat comentant. Una idea que s'han anat reiterant en les connexions amb municipis de Catalunya com Vic és que aquesta ha estat "la mobilització més gran d'Europa en l'època covid". També s'ha connectat amb Girona, Lleida i Tarragona.

També s'ha presentat el repte solidari xarxaindependència.cat que acumula "més de 10.000 vincles solidaris" i s'ha fet un homenatge a l'activista i fundador de Wikileaks, Julian Assange. "Volem donar suport a qui ens va donar suport fa tres anys amb qui es va posar al costat de les urnes", ha dit Joan Solé. També s'ha recordat als independentistes presos.