Òmnium reivindica l'amnistia pels 2.850 "represaliats" per l'Estat des de 2017

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha emplaçat el govern espanyol a "esmenar la injustícia comesa" amb l'1-O i abandonar la "via de la repressió" reconeixent el dret a l'autodeterminació i aprovant una amnistia. "O amnistia o amnistia", ha apuntat Mauri. Durant l'acte d'Òmnium de la Diada, Mauri ha pressionat així el govern espanyol perquè repengui el diàleg amb Catalunya i els ha recordat que "ells són responsables de la situació" política. Des d'Òmnium han dit que si la voluntat de solucionar el conflicte és "real" calen solucions que "aplaquin" la injustícia comesa que "abraci tots els ciutadans injustament represaliats". "Mentre hi hagi perseguits, no hi haurà normalitat", ha dit Mauri.

El número dos d'Òmnium ha fet un crida a la unitat política i ha dit que la resposta a sentències passades i a inhabilitacions futures ha de ser "col·lectiva". "Ens necessitem tots, més que mai", ha reclamat.

Mauri ha lamentat que el president d'Òmnium, Jordi Cuixart, porti més dies a la presó amb el govern espanyol liderat pel socialista Pedro Sánchez que amb el liderat pel PP. "D'ells en depèn aturar-ho o la història els condemnarà. Perquè els governs espanyols passen, però la lluita per la llibertat persisteix", ha apuntat.

Mauri ha apostat per una república catalana "on cap rei, on cap ni un dels poders de l'Estat, estiguin per sobre de ningú". "I no ens coneixen si es pensen que hi renunciarem. Ens hi juguem massa, ens ho juguem tot", ha advertit.



2.850 cadires

Òmnium ha centrat l'acte de la Diada de l'Onze de Setembre en una reivindicació per a totes les persones "represaliades" per l'Estat per l'1-O des de 2017. Per fer-ho, han col·locat 2.850 cadires buides al centre del passeig de Lluís Companys de Barcelona.

Cada cadira simbolitzava una persona "represaliada" i personalitats del món social, cultural i polític han col·locat cartell amb tota mena de noms. Des de Tamara Carrasco, Adrià Carrasco fins a Jordi Cuixart o Carles Puigdemont. Entre les personalitats que han col·locat els noms hi ha hagut el president de la Generalitat, Quim Torra; el president del Parlament, Roger Torrent, el vicepresident del Govern, Pere Aragonès i la consellera de Cultura, Àngels Ponsa.

També hi ha assistit el líder d'Unides Podem al Congrés, Jaume Asens, la presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, o les parelles de diversos polítics presos per l'1-O.