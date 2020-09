El Parlament valida el decret llei pel pla de contingència de residències

El Parlament va validar ahir el decret llei amb les mesures pressupostàries per al pla de contingència per a protegir les residències davant possibles rebrots de la covid-19. El pla inclou mesures i finançament per als centres residencials i els d'atenció diürna de gent gran, persones amb discapacitat i amb problemàtica derivada de malalties mentals.

Es va aprovar amb l'abstenció de Cs, PSC-Units, CatECP, CUP-CC i PPC. El conseller de Treball, Afers Socials i Família, Chakir el Homrani, va defensar que tot plegat ha de permetre afronta la tardor i l'hivern i perquè els centres puguin fer-hi front.

El decret inclou la necessitat d'aplicar noves mesures de seguretat i protecció de les persones residents, mesures addicionals higièniques i de desinfecció, canvis organitzatius, adaptació a la nova dinàmica de visites i sortides, un increment d de recursos humans.

De fet, El Homrani va defensar també que cal garantir l'estoc de material de protecció i assegurar que totes les residències tenen estoc de quatre setmanes d'EPI vinculats.

El decret preveu un augment de tarifes, amb una aportació addicional mensual per plaça des de l'1 de juliol i fins que duri la situació d'emergència provocada per la covid-19. Serà de 196,30 euros mensuals per plaça per als serveis socials de caràcter residencial de la xarxa d'atenció pública de gent gran i per a persones amb discapacitat física o intel·lectual amb concert social de la modalitat de gestió delegada, concertats, col·laboradors, i subvencionats del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

En el cas de les llars residència, l'augment serà de 62,80 euros addicionals mensuals per plaça. Aquest augment es destinarà a la intensificació de les mesures addicionals relacionades amb el coronavirus. A més, les residències disposaran d'una reserva de places lliures d'ocupació que s'acordaran amb els referents dels departaments de Treball, Afers Socials i Famílies i de Salut per cada àmbit territorial.

Per la seva banda, els centres de dia de gent gran de la xarxa d'atenció pública percebran 60 euros addicionals per usuari i mes corresponent al reforç del personal auxiliar d'atenció directa. Els centres de dia ocupacionals d'inserció (SOI) per a persones amb discapacitats cobraran 31,40 euros per usuari i mes. D'altra banda, en el decret també es preveu que les famílies acollidores d'infants que han hagut de ser separats involuntàriament dels seus progenitors o tutors rebin una prestació.