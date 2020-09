Els professionals sanitaris reben la Medalla d'Honor del Parlament

Els professionals sanitaris van rebre ahir la Medalla d'Honor en la categoria d'or del Parlament en reconeixement a la seva entrega i compromís en la pandèmia del coronavirus, en un acte en què la cambra catalana també va homenatjar les víctimes causades per la COVID-19. «Curar i cuidar és sempre la nostra missió», va assegurar la metgessa internista de l'Hospital d'Igualada Dolors Arnau, que va parlar en nom dels guardonats. Arnau va recordar uns primers mesos «molt durs» i en què es van van sentir «sovint molt sols, amb pors i una gran incertesa» i en què van treballar com un «gran equip amb l'objectiu de donar la millor atenció als ciutadans». Arnau també va demanar a les autoritats que estan per sobre d'ells que els «escoltin» i «ajudin» i a la ciutadania, que sigui «responsable».