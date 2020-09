El secretari de Salut Pública: «No crec que sigui un moment oportú per a concentracions de gent»

El secretari de Salut Pública, Josep Maria Argimon, va dir ahir, vigília de la Diada de Catalunya de l'11 de setembre, que no creu que l'actual sigui un «moment oportú» per organitzar concentracions de gent. Preguntat sobre les mobilitzacions organitzades per l'Assemblea Nacional Catalana (ANC), Argimon va assenyalar que «no hi ha cap dubte» que «el dret a la manifestació és un dret que està garantit». Tot i això, va afirmar que des del punt de vista epidemiològic «no és oportuna la concentració de persones, encara que estiguin molt distribuïdes pel territori».

Va destacar també la «capacitat d'innovació alta» que sempre ha demostrat l'ANC a l'hora d'organitzar les mobilitzacions que convoca, pel que va apuntar que «es podria buscar una forma diferent» aquesta vegada.

El cap de la Unitat de Seguiment de la covid-19 a Catalunya, Jacobo Mendioroz, va dir així mateix que abans que res cal «evitar riscos epidemiològics» i «aglomeracions de gent».

En paral·lel, Protecció Civil de la Generalitat va recordar ahir que les manifestacions a la via pública, com les de la Diada, han de seguir diverses mesures de seguretat com l'ús de mascareta, distància d'1,5 metres entre els manifestants, controls d'accés, ús individual de cartells i prohibició de menjar.



Restriccions i prohibicions

A més, els organitzadors i les autoritats garantiran un perímetre de seguretat i que no s'acumulin persones als accessos del transport públic. També es prohibeix l'assistència als afectats per COVID-19 o als seus contactes directes i es recomana que no hi vagin els majors de 60 anys, els escolars i els afectats per altres malalties greus cròniques.

El comitè tècnic del Pla Procicat va avalar els requeriments sanitaris del Departament de Salut necessaris per a fer compatibles l'exercici del dret fonamental de manifestació i el dret a la salut dels participants i de tota la ciutadania. Igualment, des de Protecció Civil, vistes les circumstàncies actuals fruit de la situació de pandèmia, s'han fet una sèrie de recomanacions a la població pel que fa a la participació en concentracions massives els propers dies i setmanes fins a comprovar l'evolució de la situació epidemiològica, des d'una perspectiva de compatibilitat i coherència amb les limitacions d'activitat establertes actualment pel risc epidèmic.

Així, es recomana a les persones de risc evitar la participació en concentracions massives que puguin generar en algun moment (desplaçament d'entrada o sortida) aglomeracions, independentment del municipi de residència o de la mobilització.

Es tracta de les persones amb diabetis, malaltia cardiovascular, inclosa la hipertensió, malaltia hepàtica crònica, malaltia pulmonar crònica, malaltia renal crònica, immunodeficiència, càncer, embarassades i persones més grans de 60 anys. També és rellevant per a persones que han de començar a constituir grups de contacte estable, com alumnes que inicien curs escolar.