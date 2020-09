Un acte a prova de virus

El context de pandèmia va transformar totalment una manifestació independentista que solia deixar estampes multitudinàries a cada diada. Ahir, en canvi, l'Assemblea Nacional Catalana (ANC) va posar en marxa a Girona un acte rigurosament adaptat a les mesures contra la covid-19, amb 400 cadires a 2 metres de distància entre elles, controls i gel hidroalcohòlic per tothom.

«Que ningú ens pugui dir que no hem fet les coses bé», defensava Tavi Casellas, coordinador de l'ANC a Girona, que admetia que van limitar l'aforament a 400 «per responsabilitat». Un acte que va tenir lloc davant l'estació de la Renfe per «reivindicar que nosaltres podem gestionar millor les infraestructures», apuntava Casellas.

A les 17.14 h, la cinquantena de voluntaris de l'ANC obrien els tres accessos al recinte, on ja estaven preparats per aplicar el protocol - presa de temperatura i distribució de gel a les mans- a tots els que entraven, que s'anaven asseient de forma ordenada a les corresponents cadires. «Avesat a gestionar molta gent, ara és més fàcil», manifestava Joan Pujades, un dels voluntaris.

Alguns manifestants ho contemplaven des de fora, com Isidre Noguer, que desconeixia que calia inscripció, però que s'hi havia acostat «per fer piló». Tot i això, una part d'aquests espectadors van poder entrar perquè, malgrat que les inscripcions estaven plenes, alguns seiens seguien buits a pocs minuts de començar. La majoria d'assistents vestien la samarreta de la manifestació. «Tot el que sigui impulsar la causa i ajudar a l'ANC, ho farem», deixava clar Narcís Bartina mentre esperava en una de les cadires. Una venda de samarretes, però, que no ha estat tan exitosa com altres anys.

A les sis en punt començava l'acte, que va comptar amb les intervencions de Casellas i dÀngels Torrents, representant de la Intersindical, a més d'una actuació musical de Gemma Pla. Tot seguit, l'alcaldessa d'Amer, Rosa Vila, va parlar en nom de l'Associació de Municipis per la Independència, manifestant que, tot i celebrar una diada «diferent» i «des de la responsabilitat amb la salut pública», volien deixar palès el seu «esperit incansable per continuar treballant amb un objectiu polític: la república catalana».

Després, el president d'Òmnium gironès, Sergi Font, va llegir el manifest conjunt d'Òmnium i ANC, on van aprofitar per agrair la dedicació al personal sanitari i recordar les víctimes de la covid-19. Tot plegat, abans de connectar amb la concentració de Barcelona i escoltar part del discurs d'Elisenda Paluzie. El cant dels Segadors va posar punt i final a l'acte, tot i que els assistents van haver d'esperar que toqués el torn de la seva fila per marxar esglaonadament. A la sortida, Marian Ribas i la seva mare qualificaven de «trista» la concentració, tot i reconèixer que «costa escalfar l'ambient» en aquesta situació, i que l'ANC «ha fet un esforç brutal». Això sí, es mantenien fermes reivindicant «l'alliberament dels presos» i «que els polítics facin el favor de fer una causa comuna, que la tenim, que després ja es barallaran per les cadires».