Calvo acusa a Quim Torra de fer «escarafalls» amb el discurs de l'11 de setembre

l discurs del president de la Generalitat, Quim Torra, ha aixecat polseguera i ulls de poll. I el Govern de l'Estat, a qui Torra va assenyalar amb el dit, no ha volgut mantenir-se en silencil. Va ser la vicepresidenta primera del Govern espanyol, Carmen Calvo, qui va criticar ahir els «escarafalls» del president de la Generalitat per la seva exigència al president Pedro Sánchez i al rei Felip VI que demanin perdó per l'afusellament del president Companys. En una entrevista a Canal Sur Radio, Calvo va afirmar que «en democràcia no es resolen les coses així, perquè això no serveix de res». La vicepresidenta va matissar que «en democràcia es resolen les coses amb la llei que portaré al Consell de Ministres el dimarts i on considerarem nuls els judicis i sentències sense garanties jurídico-processals», va indicar. «Això és seriós i propi d'una democràcia, i l'altra cosa són escarafalls», va concloure.

Davant de la resposta de la vicepresidenta, el president de la Generalitat, Quim Torra, va replicar amb ironia en un missatge a través de les xarxes socials: «Però quina memòria històrica volen construir PSOE-Podem-comuns si no s'assumeixen les responsabilitats ni es demana perdó pels crims comesos per l'Estat espanyol?», va insistir Torra. En el missatge, el president també es va preguntar perquè sí que ho ha fet l'estat alemany amb el nazisme «i no ho ha fet mai l'estat espanyol amb el franquisme».

En el seu discurs, Torra va exigir al Rei i al president un «acte solemne» on demanin disculpes públicament per la persecució, detenció i afusellament de Lluís Companys i dels catalans morts a l'exili, als camps nazis de concentració o a les presons catalanes.