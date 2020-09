Crítiques al Govern català i l'Ajuntament a la Copa

Diverses entitats de l'esquerra independentista gironina van reunir ahir unes 200 persones en una concentració a la Copa en motiu de la diada de l'11 de setembre, sota el lema «Als Països Catalans hi ha una altra manera de fer les coses: Independència, socialisme i feminisme». Durant l'acte, l'organització va remarcar en tot moment que els assistents mantinguessin les distàncies de seguretat i duguessin la mascareta.

L'acte va comptar amb la intervenció de la diputada de la CUP Natàlia Sànchez, que va defensar la necessitat de manifestar-se malgrat la pandèmia. «És una diada estranya, no ens enganyem», afirmava Sànchez, i afegia que «la pandèmia ha travessat els nostres drets, per això és molt important ser avui aquí». La diputada també va posar de relleu que la pandèmia «ha evidenciat els límits d'un sistema de salut retallat», i defensava que calia, «en el context de crisi sistèmica i sanitària, posar sobre la taula la importància de tenir unes estructures públiques fortes». Durant els parlaments, les portaveus d'Arran i de la Forja també van llegir un manifest conjunt, que reivindicava «una altra manera de viure», i que va carregar contra el govern català per no haver promogut polítiques «per recuperar la sobirania política». Així mateix, van criticar l'Ajuntament de Girona per fer «seguidisme de les polítiques estatals i autonòmiques sense plantejar un canvi d'estratègia». Les organitzacions que van convocar l'acte són la CUP, Arran, Poble Lliure, La Forja, Endavant, la Intersindical Alternativa de Catalunya, la Coordinadora Obrera Sindical, el Casal Independentista El Forn, la Intersindical-CSC, i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans. L'acte va finalitzar amb el cant dels Segadors.

Un cop llegit el manifest, hi havia prevista una manifestació fins a la plaça del Vi per afegir-se a l'acte unitari «L'onze a les dotze», però els Mossos d'Esquadra van decidir suspendre la mobilització dijous per precaució, a causa de l'augment del risc de rebrot de covid-19 a la ciutat. Igualment, alguns dels assistents es van dirigir a aquesta altra concentració de forma individual.



Menys assistents, més decidits

Els assistents procuraven mantenir la distància de seguretat entre ells, i coincidien en que «és necessari sortir al carrer encara que hi hagi la pandèmia». «No defallirem»,afirmava Quico Castanyer, vingut d'Arbúcies. «La gent és més prudent però no vol dir que no hi siguin», manifestava, davant una menor concentració de persones respecte d'anys anteriors. En la mateixa línia s'expressava Oriol Blesa, que constatava que «falta molta gent que entenc que s'ha quedat a casa, la pandèmia ho ha parat tot». Un altre participant, Lluís Rebost, considerava que «encara que hi hagi covid-19, amb les mesures sanitàries adients, els carrers han de seguir sent nostres». La sensació entre els assistents es repetia en altres persones que havien decidit mobilitzar-se, com és el cas de Laia Martín: «Segueix sent important tot i el covid reivindicar la Diada nacional, jo crec que es poden seguir fent coses amb certa normalitat i no cal frenar-ho tot», explicava. Per la seva banda, Muntsa Salas reivindicava la mobilització «també per les persones que estan a la presó o a l'exili», que considera que, a causa de la crisi sanitària, han quedat en un segon pla.



Dues concentracions més

En aquest cas la concentració estava convocada per l'Ateneu d'Acció Cultural-Plataforma per la Llengua a la plaça del Vi. Durant l'acte es va dur a terme una actuació en defensa de la llengua, convidant els assistents a firmar un «compromís» simbòlic d'adreçar-se a tothom en català. En paral·lel, també es va fer una concentració davant la subdelegació del Govern al carrer Jaume I, convocada per la Intersindical-CSC, on es va criticar la gestió de la crisi sanitària.