JxCat reclama que ERC sigui més "respectuosa" i no faci «xantatge públic» amb la petició d'unitat

La vicepresidenta de JxCat, Elsa Artadi, ha replicat aquest dissabte ERC i els ha dit que la unitat independentista s'ha d'acordar "entre tots" i no que s'ha d'exigir ni fer-ne "xantatge públicament". Després que el coordinador nacional d'ERC, Pere Aragonès, hagi emplaçat JxCat a acordar una resposta a la inhabilitació de Torra "com a primer pas" per pactar una estratègia independentista, la portaveu de JxCat li ha demanat unitat amb totes les qüestions que afecten l'independentisme i no només amb la possible inhabilitació del president Quim Torra. Artadi ha dit que el "pressing públic" genera "desconcert" i "desorientació" entre els independentistes i ha demanat ser "més respectuosos" i "treballar plegats".

Després de la Diada on l'ANC i Òmnium van emplaçar JxCat i ERC a assolir una unitat estratègica i abandonar els "retrets", Artadi ha reclamat a entitats i partits independentistes que donguin suport a JxCat amb la "ingerència de la justícia" amb la possible inhabilitació del president de la Generalitat.

Artadi ha constatat que la unitat estratègica ha de ser "en tots els temes" i no només amb la possible inhabilitació. En concret ha dit que aquesta unitat s'ha de mantenir en qüestions com en estratègies a Madrid o amb la taula de diàleg.

"Entenem que es contradictori demanar unitat i alhora reclamar eleccions ja", ha dit. "La unitat s'acorda entre tots i no s'exigeix ni es fa xantatge públicament amb posicions d'uns i altres", ha afegit després de la demanda d'ERC.

Des de JxCat han apuntat que la unitat s'ha de construir i que partits i entitats s'hi sentin "còmodes" treballant plegats sabent cadascú el seu rol i marcant el seu accent. Ha apostat per deixar-se de "retòrica", concretar i marcar passos "concrets" i "compartits".

Ha lamentat el "pressing" públic rebut les últimes hores tant per ERC com per les entitats independentistes i els ha dit que se genera "desconcert", "desorientació" i "desànim" entre independentistes. "Cal que siguem tots més respectuosos i treballem plegats. Fem-ho junts. Teixim una estratègia unitària. Sense mirar enrere i sent propositius", ha destacat.

Artadi ha dit que JxCat ja ha parlat amb ERC sobre la resposta a la inhabilitació i que s'ha compromès a seguir-ho fent els propers dies. "No entenem el pressing públic perquè això desconcerta i fa veure que no s'està parlant de temes quan si que se'n parla", ha criticat.

Sobre la possibilitat que la reunió de la taula de diàleg se celebri en els propers dies, Artadi ha dit que "no li consta" que estigui agendat, ni que hi hagi cap ordre del dia. "No em consta ni que hagin començat a parlar", ha afegit.

Artadi ha assegurat que aquest dissabte encara no hi ha "ni ordre del dia, ni data, ni lloc de trobada". "Em costa de creure que es pugui fer abans del 17 de setembre", ha conclòs.