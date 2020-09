L'acte institucional a Girona clama llibertat pels presos

L'acte institucional de la Diada a Girona que Generalitat, Diputació i Ajuntament organitzen conjuntament es va convertir ahir al matí en un clam per la llibertat dels presos. Una reivindicació que encara va agafar més força per la presència de l'exconsellera Dolors Bassa. El delegat del Govern a Girona, Pere Vila, el president de la Diputació, Miquel Noguer, i l'alcaldessa de la ciutat, Marta Madrenas, van fer una crida a la unitat de l'independentisme per continuar avançant per aconseguir la llibertat del país i per afrontar els reptes de la pandèmia i les conseqüències socials i econòmiques.

Un acte solemne que va estar marcat per les mesures contra la covid-19 i les limitacions d'aforament. Així, l'acte va ser de petit format i l'accés al Pati de les Magnòlies de la seu de la Generalitat a la capital gironina va quedar restringit als representants institucionals.

Entre els assistents hi havia l'exconsellera Dolors Bassa, que va poder afegir-se a l'acte solemne perquè continua en tercer grau. Una «anomalia» que l'alcaldessa de Girona, Marta Madrenas, no va deixar de subratllar en el seu discurs: «El poder judicial s'inventa cada dia nous camins, noves fórmules, per impedir que els presos polítics puguin exercir els seus drets i mantenir-los tancats a dins de les presons, i això no ho podem oblidar mai».

En la mateixa línia, el delegat del Govern a les comarques gironines, Pere Vila, va afirmar que era «un goig» poder comptar amb la presència de Bassa però que això posa encara més en evidència que «no tots els presos polítics estan en llibertat». «Dolors, quina alegria veure't aquí, que és on no t'hauríem hagut de deixar de veure mai», va afegir el president de la Diputació de Girona, Miquel Noguer.

Madrenas va començar el seu parlament recordant les paraules que va dir l'Onze de Setembre passat com a manera gràfica de demostrar que, amb les relacions entre Catalunya i l'estat espanyol no ha canviat res sinó que, apunta l'alcaldessa, la situació encara ha anat a pitjor. «La negativa de l'estat espanyol al dret a decidir, ens manté a Catalunya ancorats en un context lúgubre, dramàtic», va dir l'alcaldessa.



Recuperar la unitat

El delegat del Govern, Pere Vila, va destacar que aquesta és una Diada reivindicativa perquè «per tercer any consecutiu falten companyes i companys que, a l'exili o a la presó, encara són maltractats per aquest Estat que no ajuda en res». «Una Diada on no hem de defugir de la idea inicial, aconseguir la plena llibertat de Catalunya però també una Diada per retre homenatge al col·lectiu sanitari i a les persones que treballen per revertir la pandèmia», va remarcar Vila.

Per això, van fer una crida a recuperar la unitat que l'independentisme va demostrar l'1-O. «Amb treball, unitat i perseverança, combatrem la covid-19, i també amb treball, unitat i perseverança aconseguirem eixamplar la base de la gent que vol la llibertat del nostre país. La nostra Diada ha de ser això: reivindicar el que som i el que volem ser», va reivindicar Noguer.

En aquesta línia, Madrenas, va remarcar que, tot i les circumstàncies, cal celebrar la Diada «amb tota l'ambició nacional, i amb tota la responsabilitat social i sanitària». «Agafem forces per afrontar els reptes que ens vindran, en la gestió del dia a dia, però també en la construcció del nostre futur col·lectiu. Per la llibertat dels presos i exiliats, i per la independència», va concloure l'alcaldessa.

L'acte va comptar amb l'actuació del Quartet GIOsolistes de la Giorquestra amb professorat del Conservatori de Música Isaac Albéniz de la Diputació de Girona, format pels músics; Helena Muñoz, Eszter Schütz, Joan Fèlix i François Ragot, que van interpretar el segon moviment del quartet Vistes del mar, d'Eduard Toldrà i l'arranjament de la cançó Vestida de nit, de Sílvia Pérez Cruz. L'acte va finalitzar amb la interpretació de l'himne nacional de Catalunya, Els Segadors.