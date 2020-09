L'ANC esbronca JxCat i ERC per la seva divisió i exigeix un pla conjunt

ANC i Òmnium van retreure ahir JxCat i ERC que estiguin centrats en els seus interessos polítics en comptes de dissenyar «una estratègia de país», i van advertirque, si les institucions catalanes no impulsen el projecte independentista, ho farà la ciutadania.

Així ho van expressar en l'acte central que ambdues entitats juntament amb l'Associació de Municipis per la Independència (AMI) van organitzar a la plaça Letamendi de Barcelona, un dels 131 punts on van convocar per demanar la independència amb motiu de la Diada, i en els quals es van guardar les mesures de seguretat per la pandèmia de covid-19.

La presidenta de l'ANC, Elisenda Paluzie, va explicar que en la Diada posterior a l'1-O van concloure que no havien arribat al cim del projecte però que s'havien apropat creant un camp base en el qual «la boira de la repressió» no va arribar a cessar.

«La boira, que és la repressió, no s'ha aixecat i ens segueix desorientant i dividint. No podem seguir esperant l'acord dels partits per reprendre el camí mentre veiem cada dia renúncies i divisions que creen frustració. Tenim presidents simbòlics, lleis simbòliques... No som un país simbòlic. Som un país de debò. Estem farts de la divisió i de la tàctica. Exigim ja una estratègia», va advertir.

De fet, es va dirigir directament als líders dels dos partits polítics als quals va demanar una reflexió: «Vicepresident legítim Oriol Junqueras, president legítim Carles Puigdemont: per favor, llegiu cadascun el llibre de l'altre. Reflexioneu, parleu i feu una proposta conjunta».



«Se'ns acaba la paciència»

Paluzie els va advertir que se'ls acaba «la paciència», va cridar la ciutadania al consum estratègic i a votar els líders de les cambres, dels col·legis o a col·legiarse en clau independentista, i va anunciar una nova campanya de l'ANC perquè els catalans paguin els seus impostos a la Generalitat i no a l'Estat.

En la mateixa línia, el vicepresident d'Òmnium, Marcel Mauri, ha llançat un missatge als partits que defensen el projecte independentista als quals va exigir «no deixar-se portar per interessos de partit i centrar-se en els interessos de país», sense renunciar a cap via democràtica i pacífica.

Va demanar fixar «ja l'horitzó que ha de permetre culminar el procés d'alliberament nacional», cosa que no és fàcil (va dir), i que si no lideren els polítics liderarà la ciutadania amb mobilitzacions.

Lluny dels centenars de milers de persones que cada any des del començament del procés sol reunir l'independentisme als carrers de Barcelona, aquesta vegada les precaucions obligades per la pandèmia van reduir dràsticament el nombre de participants en les mobilitzacions convocades al carrer.

De fet, les autoritats sanitàries van desaconsellar celebrar aquest tipus d'actes, en plena alerta per la pandèmia del coronavirus i a tres dies de l'inici de curs escolar a Catalunya, però finalment l'ANC, reivindicant el dret de manifestació, va decidir no eliminar per complet la seva presència al carrer aquest 11 de setembre i va optar per descentralitzar els seus actes per tot el territori, per evitar aglomeracions i acotar el nombre màxim d'assistents.

Van ser, en total més de cent actes a més de 80 municipis catalans els que es van celebrar, la majoria d'ells concentracions davant edificis estatals com jutjats, estacions d'Adif o seus d'Hisenda, de l'Institut Nacional de la Seguretat Social i del Servei Públic d'Ocupació Estatal (SEPE). Les mobilitzacions, per inscripció prèvia, tenien limitacions d'aforament i mesures de seguretat sanitàries, com la distància entre participants, per reduir el risc de contagis.



Els CDRs cremen un ninot del Rei

Els CDRs van celebrar una marxa no autoritzada pel centre de Barcelona que va acabar amb un judici simulat a l'Estat i la crema d'un ninot amb la cara de Felip VI cremat un ninot del Rei. Més de 200 persones es van afegir a la manifestació entre crits de «Llibertat preses polítiques». Posteriorment, un grup es va desplaçar fins als Jardinets de Gràcia, on va cremar diversos contenidors.