Les famílies que no portaran els fills a l'escola reclamen vaga educativa i titllen el pla d'inici de curs de «sàdic»

L'Agrupació de Famílies per una Elecció Educativa Segura (AFEES) s'ha refermat en la seva intenció de no portar els fills a l'escola davant un inici de curs marcat pel coronavirus i han reclamat una vaga educativa. Segons l'agrupació, el pla d'inici de curs dissenyat pel Govern és "terriblement sàdic" perquè, segons consideren, es pretén fer sense recursos suficients ni amb les condicions de seguretat adequades. "La pretensió de tornar a una normalitat en aquestes condicions no és una temeritat, sinó un acte de crueltat", sentencien al comunicat. L'AFEES també ha carregat durament contra sindicats, federacions de famílies, fundacions i el Departament i les direccions de centres, a qui han acusat de ser "còmplices" en la tornada a l'escola.

A més, asseguren que s'"utilitza" l'escola de cara a "la tornada a la normalitat productiva". "Tornem, tornem, tornem; tornem a on? A seguir destruint el planeta? A seguir dinàmiques d'eixamplament de la desigualtat? Algú s'atrevirà a donar una resposta honesta als nostres fills el primer dia de classe?", escriuen al comunicat, on asseguren que "el dictat del poder econòmic" ha estat "l'única veu que s'ha expressat". "Aquesta no és la nostra educació; no la reconeixem, no l'acceptem, no descansarem fins a esmicolar-la", avisen.

Les famílies es queixen que la tornada a l'escola es farà sense serveis d'infermeria, tests, distàncies de seguretat, baixada de ràtios o una contractació "significativa" de docents. També critiquen que no hi haurà suficients espais ni recursos tecnològics, econòmics o assistencials i apunten que tampoc s'ha treballat en la conciliació.

"Els que hem reclamat salut i seguretat només hem rebut amenaces i intimidació", lamenten. A més, també asseguren que s'exposa la comunitat docent "a unes condicions de manca total de recursos i estratègies organitzatives".