Més de 400.000 cotxes ocupen les carreteres durant l'operació sortida del pont de la Diada

Cues a la C-26 per agafar l'N-II a Figueres en direcció a Roses, ahir al matí. anna font

Una allau de vehicles va sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona entre les tres de la tarda i les dotze del migdia d'ahir, Diada de Catalunya, un fet que va ocasionar cues de diversos quilòmetres en nombrosos punts de la xarxa viària catalana. Fonts del Servei Català de Trànsit van informar que, d'acord amb l'evolució del trànsit d'ahir al migdia, a les tres de la tarda d'ahir van abandonar la conurbació de Barcelona uns 430.000 vehicles.

Al voltant de les dues del migdia encara es registraven quinze quilòmetres de trànsit lent amb parades fragmentades a la C-16, entre Gironella i Cercs, i al matí es van comptabilitzar tretze quilòmetres de retencions a l'autopista AP-7, entre Mollet i la Roca del Vallès. També hi va haver retencions en carreteres gironines, com per exemple a la C-26 pels conductors d'Olot que van en direcció a l'Alt Empordà, concretament a l'enllaç de l'N-II a Figueres en direcció a Roses.



La més important de l'estiu

Hi va haver també retencions importants, segons Trànsit, a la C-16, N-340, C-32, C-17, C-14, N-260, C-65, N-II i N-145. Les mateixes fonts van explicar que aquesta operació sortida és la més important d'aquest estiu a Catalunya pel volum de cotxes que han sortit de Barcelona a causa de la suma de tres factors: la predicció de bon temps, la Diada fa que aquest cap de setmana sigui de tres dies i la pandèmia de la covid no ha permès convocar actes polítics massius.