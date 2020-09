Ofrena floral a la tomba d'Irla, en record de les víctimes de la COVID i els presos i exiliats

La tradicional ofrena floral a la tomba del president Josep Irla al cementiri de Sant Feliu de Guíxols, al Baix Empordà, va servir per recordar les víctimes que ha deixat la pandèmia, però també els polítics presos i exiliats. Com és habitual, en l'acte que es fa cada Onze de Setembre hi van estar presents la Generalitat, la Diputació de Girona, el Consell Comarcal del Baix Empordà (CCBE), l'Ajuntament de Sant Feliu i diferents partits polítics. Tots els representants de les institucions van fer una crida a la «unitat» per superar la pandèmia conjuntament. «Ens queda molt per recórrer, es tracta d'una marató que no podem deixar de córrer», va assenyalar l'alcalde de Sant Feliu de Guíxols, Carles Motas. Tot plegat, en un acte solemne breu, de mitja, hora marcat per les mesures de seguretat necessàries per prevenir els contagis. Això va fer que tots els assistents portessin mascareta i que s'haguessin de mantenir les distàncies de seguretat. A l'esdeveniment s'hi van agrupar una quarantena de persones entre autoritats i membres de partits polítics.