Mas trencarà el dilluns el seu silenci sobre la situació política catalana

L'expresident català Artur Mas ha convocat per aquest dilluns una roda de premsa per parlar de l'actualitat política, amb què trencarà el seu silenci després de la ruptura entre el PDECat i Junts per Catalunya, en un moment de gran divisió en l'espai independentista.

Mas ha convocat la roda de premsa als jardins del Palau Robert de Barcelona, on té el seu despatx institucional, i en qualitat de 129è president de la Generalitat de Catalunya.

Encara que en la convocatòria no s'expressa el motiu de la convocatòria, fonts pròximes a Mas han apuntat a Efe que la seva voluntat és parlar d'actualitat política.

Això es produirà en un moment en què hi ha interrogants sobre si Mas es mantindrà en el PDECat i es desmarca de Carles Puigdemont (JxCat), i si dóna suport a un espai sobiranista més moderat enfront de l'estratègia de confrontació de Junts.

Mas trencarà el silenci en un moment de gran divisió en l'independentisme, sobre la resposta conjunta davant d'una eventual inhabilitació del president Quim Torra.

Tot això amb un rerefons preelectoral i amb unes enquestes que donen a ERC el primer lloc a Catalunya, per davant dels posconvergents.